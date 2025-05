El Montijo, a estrenarse en el Emilio Macarro

M. A. R. BADAJOZ. Sábado, 30 de septiembre 2023, 08:27 Comenta Compartir

El Montijo regresa a su feudo del Emilio Macarro, bastión en las últimas temporadas de su permanencia en Segunda Federación pero que en lo ... que llevamos de temporada no ha dado una alegría a su afición. Dos partidos y dos derrotas (Illescas y Navalcarnero) es el negativo balance que los montijanos quieren enviar al olvido esta tarde ante el Getafe B (17.00 horas) en un partido en el que ambas escuadras acuden necesitados. Los madrileños son penúltimos y no conocen la victoria en estos albores del curso, pero han sacado tres empates ya, lo que les convierte en peligrosos si lo que busca el adversario es sumar de tres. El Montijo, por contra, lo que no conoce es el empate y ya ha ganado un encuentro, si bien ha caído en el resto. Los números de unos y otros, igualados a puntos en la tabla y con diferentes trayectorias, hacen más atractivo el choque.

Emilio Tienza, entrenador montijano, se muestra confiado en las posibilidades de su equipo y huye de reconocer que atraviesan un bache tras sus recientes derrotas dada la humildad del objetivo. «Nosotros somos conscientes de lo que somos y el objetivo y por eso no consideramos bache el perder dos partidos seguidos. Sabemos que vamos a estar toda la temporada peleando por salvar la categoría y hay que estar tranquilos porque se está trabajando muy bien en el día a día, hay buen vestuario, buen ambiente, buen trabajo, y eso da confianza y tranquilidad», sostiene. Respecto al filial getafense, Tienza avisa de sus cualidades y estilo de juego. «Es un equipazo, un filial con mucha calidad y muy hecho físicamente, con un juego muy combinativo que siempre hace que lleve el peso del partido en todas las jornadas que llevamos». De su plantilla destaca Jhon Patrick, un mediocentro de 1.94 metros que está en dinámica del primer equipo, con el que ya ha jugado ocho partidos en Primera. El Montijo tiene la baja de Matheus, que ultima su recuperación y al que se espera tenerle para la próxima cita.

