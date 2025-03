Montijo y Coria, a regatear el playout

Tres puntos en juego, tres implicados para ocupar la plaza del playout, Montijo, Cerdanyola y Coria, y todos con el mismo dígito en su casillero ( ... 38). Esquivado el descenso directo a Tercera RFEF, queda una última jornada de infarto (con horario unificado el domingo a las 12.00) en la que tratar de regatear la temida y dramática eliminatoria que determina el quinto defenestrado del grupo V de Segunda RFEF.

Si el Montijo vence al Diocesano (que no se juega nada) en el Emilio Macarro, evitará la final definitiva por la permanencia sin depender de nadie más al tener el golaveraje particular a favor; el Coria, en cambio, lo tiene perdido con sus dos adversarios directos y precisa de un triunfo en La Isla ante el Socuéllamos (sin opciones) y esperar a que, al menos, uno de los otros dos, los rojinegros o el Cerdanyola, no gane para escaparse de la quema. El otro juez será el Cacereño, que visita a los catalanes con los deberes hechos y su plaza de playoff sellada. Los transistores echarán humo.

No ha sido una temporada sencilla para montijanos y caurienses, sometidos a múltiples factores que han jalonado la regularidad de su rumbo hasta verse azotados por una marejada que les ha privado de atracar en el puerto de la salvación.

El Coria ha cuajado un 2023 paupérrimo. Llegó a asomar la cabeza por el playoff, pero firmó una secuencia demoledora de once encuentros sin ganar que le fue hundiendo en la tabla hasta encender todas las alarmas. Ese contexto costó el puesto a Alberto Urquía en marzo, tomando las riendas Diego Merino, con algo más de dos meses por delante para evitar la zozobra. «Era una liga corta de ocho partidos y tocaba elegir muy bien lo que trabajar y lo que no, mejorar ciertos aspectos sin hacer perder confianza». Y ahí residía el principal reto del técnico emeritense, apuntalar la seguridad en sus cualidades para un grupo que reconocía en público la incapacidad para salir de ese limbo. «Había que construir un equipo en poco tiempo, elegir y dosificar la información táctica y psicológica con la intención de generar la autoestima adecuada».

El relevo en el banquillo no se tradujo en una reacción inmediata y el preparador extremeño debutó con derrota ante un Alcorcón B con el mismo objetivo. A partir de ahí, «han sido semanas de una intensidad brutal», el calendario no daba tregua y aunque el Coria dio síntomas de evolución, los puntos se seguían escapando, como ante el Melilla y el Cacereño. «El trabajo tiene que refrendarse con los resultados, si no todo queda empañado».

El empate ante el Atlético Paso y, sobre todo, la victoria en Villanueva de la Serena reforzaron y concedieron oxígeno, para recibir otro golpe en las postrimerías del choque frente al Cacereño que obligaba a no fallar contra el Diocesano. «Nos ha llevado al límite, porque ha sido una montaña rusa. Parecía que estábamos descendidos, luego salvados, más tarde que lo teníamos imposible y mantener ese equilibrio ha sido una de nuestras mayores virtudes».

Consciente de que no son completamente dueños de su destino, Diego Merino habla con naturalidad del playout y no se amilana en caso de verse abocados a ese desenlace. «Si tenemos que jugarlo, lo afrontaremos de buena manera, porque llegamos bien de confianza y mentalmente. Lo hemos pasado mal, con momentos muy difíciles de estar en el alambre, de vida o muerte, así que podemos sacarlo adelante». Asegura que aún está por verse la mejor versión del Coria y espera que salga a relucir en el momento clave de la temporada.

El golaveraje, baza rojinegra

Levemente más despejado tiene el horizonte el Montijo, con esa mínima ventaja de la diferencia de goles particular que le permite ser el mejor colocado de los tres contendientes. «Dependemos de nosotros. Saber que sumar tres puntos significa conseguir la salvación te da una fuerza tremenda», resalta el técnico, Juan Marrero, que además pone en solfa que el vestuario posee tablas suficientes para afrontar 90 minutos trepidantes y de exigencia máxima: «Están preparados, saben que es una final, que si ganan el objetivo que se nos ha complicado lo tenemos ahí».

En marzo, los rojinegros eran octavos, con siete puntos de colchón sobre el descenso, pero desde entonces la caída libre apenas se ha amortiguado con un empate frente al Leganés B y la paliativa victoria en el derbi ante el Villanovense. Cuestionado por la endeblez defensiva (es el más goleado del grupo con 46 tantos) tan impropia de los equipos dirigidos por el valenciano, Marrero no quiere profundizar en el análisis. «Ha sido una temporada muy difícil por diversos factores, pero ahora mismo mi cabeza está en ganar el domingo, conseguir el objetivo y ya está, no quiero mirar atrás», responde poco locuaz. Hasta en cinco ocasiones se acoge a su particular quinta enmienda de no entrar en detalles sobre lo ocurrido este curso y emplaza a cuando finalice el fútbol para realizar una retrospectiva.

Contará con la baza de jugadores curtidos en mil batallas como Javi Chino, Yeray, Batanero o Pino, «con edad y experiencia. Saben que lograr este objetivo, pese al gran currículum que tienen, lo recordarán durante mucho tiempo». Sin olvidar a Cristo, que forzó su regreso para ayudar al equipo: «Después de tres meses sin estar y dos sin moverse era difícil que volviera. Está haciendo todo lo que puede y agradezco que haya querido estar en estos últimos partidos».

Respecto a que se miden a un Diocesano ya descendido, resalta que eso permitirá que esté más liberado y que despliegue un fútbol que ha demostrado sobre todo en el último tramo. «Puede que les salgan más las cosas, pero se tiene que notar quién se juega algo y quién no, con la premisa de hacer bien las cosas, sin cometer errores y no dar alas para que se gusten», concluye el preparador del Montijo.