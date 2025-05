El Montijo se consolida en el playoff con diez jugadores y un gol en el minuto 87

Juan Marrero: «La afición tiene que disfrutar del momento, que es histórico»

El técnico del cuadro rojinegro destacó el valor de la victoria ante el Antequera «más si cabe cuando el nivel de sufrimiento ha sido altísimo en todos los aspectos». «Nos quedamos con uno menos, algunas situaciones nos han descentrado y teníamos pocos efectivos para los cambios en algunas posiciones, pero siempre que se gana, y más así, el sentimiento es de felicidad», comentó Juan Marrero, que agradeció el esfuerzo de jugadores que actuaron tocados y con muchas molestias «como Calin, Dani Segovia o Razvan, que han dado la cara en todo momento».A su juicio, la actuación arbitral tuvo diversos errores «en un partido complicado, de mucha intensidad». «El Antequera ha sido un rival dificilísimo. Ha estado a un gran nivel, como nosotros, y ambos equipos hemos tenido ocasiones para marcar», aseguró el preparador del Montijo, que considera que su equipo acusó «el desgaste» porque sus jugadores «corren mucho». «Había jugadores cansados y no podíamos hacer todos los cambios. Eso hizo que según avanzaba la segunda parte ellos tuvieran más el balón, pero en ningún momento hemos renunciado a llegar a su área y así ha llegado el penalti», afirmó Marrero, que no quiere lanzar las campanas al vuelo pese a la privilegiada posición del conjunto montijano, que lo primero que necesita, aunque sea casi un hecho, es asegurar la permanencia. «Aún no está matemáticamente asegurada. La distancia es buena, pero si algo caracteriza a este equipo es que no piensa si el colchón es muy grande y quiere sumar en el siguiente partido. Esa es la mentalidad», indicó el entrenador valenciano, que animó a la afición «a disfrutar del momento, que es histórico» y incentivó a sus pupilos a seguir compitiendo «para llegar a lo más alto».