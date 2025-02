El Montijo, a por la bola extra ante Melilla

No ha sido una semana fácil para el Montijo. La humillante derrota del domingo en Madrid, por 5 a 0, pero sobre todo la paupérrima ... imagen ofrecida sobre el verde, especialmente en el segundo tiempo del Navalcarnero, han marcado una semana muy intensa de trabajo colectivo, haciendo especial hincapié en lo psicológico, enfocando todo el esfuerzo al encuentro que se disputa hoy ante el todopoderoso líder, los norteafricanos del Melilla.

Y es que el equipo se ha conjurado para aunar esfuerzos que rompan la muy mala dinámica de los últimos encuentros. De hecho, el pasado miércoles la plantilla disfrutó de una barbacoa organizada por el club, que ha servido para hacer piña en un momento en el que el equipo se juega la temporada en las cinco finales que restan.

La derrota del domingo, como siempre, no vino sola. Gideon vio amarilla y no será hoy de la partida, como tampoco lo es Sergio Tienza, que se lesionó muscularmente en la primera parte, y al que al menos le resta una semana más de convalecencia. La baja del talaverano hará debutar en casa a Bernabé, un cancerbero de enormes garantías, al que solo le faltan minutos. En cuanto a las altas, recupera a Abraham Pozo, Fernando Pino y Marvin, aunque este último, hubo de ser ingresado el pasado fin de semana en un hospital como consecuencia de una infección estomacal, y aunque es de la partida, no se encuentra al cien por cien. Y la mejor noticia de todas, vuelve el ratón de Pueblonuevo, Cristo Medina, a una convocatoria.

Marrero, curtido en mil batallas y fiel a su lema de partido a partido, confía en sus hombres. Y esa confianza la ha intentado transmitir a sus jugadores durante la semana. El equipo viene de encajar 10 goles en los 3 últimos encuentros con ningún gol a favor, algo que choca en un conjunto que si algo tiene es garra, trabajo y solidez defensiva, algo que ha brillando por su ausencia en las últimas jornadas, haciendo del Montijo un conjunto irreconocible.

Llega al Emilio Macarro el líder, Melilla, que viene de obtener el sábado una victoria frente al Coria, remontando un marcador en contra en los minutos finales, lo que les hace llegar henchidos de moral a un conjunto que encabeza la tabla por méritos propios desde casi el inicio de la competición. Cuenta con la baja de Sergio Pérez, pero llegan preparados para afrontar el choque con concentración, como indicó su técnico Miguel Rivera.