El Montijo, al todo o nada

La reciente historia de la UD Montijo parece estar ligada a sus duelos o enfrentamientos frente al Diocesano cacereño. Si el ascenso de Tercera a ... Segunda RFEF fue conseguida en Pinilla ante los colegiales hace 2 años, ahora la permanencia por segundo año consecutivo en la 2ª RFEF tiene de nuevo como rival a los de Adolfo Senso, que una vez más vuelven a ser juez y parte en el devenir futuro del conjunto de la capital de las Vegas Bajas.

Y es que el Montijo llega a este duelo final como si de un estudiante se tratase, sin los deberes hechos, pero habiendo estudiado lo suficiente como para aprobar raspado, ante un rival que pese a haber suspendido el curso quiere irse con la cabeza alta.

Resulta increíble que, pese a la mala racha del último mes, los de Juan Marrero lleguen dependiendo de si mismos a este choque en el que, incluso perdiendo, se pueden librar del playoff de descenso si Coria y Cerdanyola hacen lo propio, o sea perder. Porque eso es lo que tiene que conseguir el Montijo, siempre que no se gane, hacer lo mismo que hagan sus otros dos rivales, o al menos uno de ellos, con los que está igualado a puntos, y a los que les tiene ganado el golaveraje.

La lotería del pla-off de descenso es un mal menor del que no se quiere oír hablar en el seno del conjunto rojinegro, que con la única mentalidad de ganar el encuentro ha trabajado durante la semana. Todo lo que no sea ganar te hace depender de tus rivales, y a esa ruleta rusa no se quiere jugar. Por tanto, todo pasa por obtener la victoria, porque eso es lo único que garantiza lograr el objetivo, sin necesidad de ver o esperar lo que pase en la Isla o Les Fontetes.

Para este choque, Marrero va con todo pues recupera a Madrigal y Pedro Toro, ausentes el pasado domingo en el Príncipe Felipe por sanción, y tiene, salvo a los lesionados ya conocidos, a todos los demás disponibles.

La directiva ha hecho una llamada a la afición para que lleve en volandas a los suyos y se espera una buena entrada en el Emilio Macarro. La temporada no ha podido ser más irregular y hasta convulsa en determinados momentos, pero sin duda, el apoyo de la afición no ha faltado en ningún momento. El choque recordará a aquellos tiempos en lo que era habitual ver a los aficionados acudir a los campos transistor en mano.

Por su parte, el ya descendido Diocesano se convertirá en una especie de juez de la zona baja, pues tanto en Coria como en Cerdanyola del Vallés mirarán de reojo lo que suceda en el Emilio Macarro de Montijo. «Hay que afrontar el partido igual que si nos jugáramos algo», explica el entrenador del equipo colegial, Adolfo Senso. El cuerpo técnico visitante, que durante la presente temporada ha tenido que lidiar con numerosos imprevistos a causa de las lesiones, seguirá sin contar con Giuliano, quien fue operado hace unas semanas.

A pesar del descenso, Senso sostiene que el resultado «no tiene que empañar el trabajo que hemos hecho. Hemos cometido errores y somos conscientes de ello». Es por ello por lo que durante la última semana de trabajo el técnico ha intentado levantar la moral de sus jugadores con el objetivo de que su equipo pueda brindar una buena imagen en la que será su despedida de una categoría a la que ascendió el pasado curso.

El Diocesano, a pesar de no haber podido culminar su remontada para lograr la salvación, ha firmado una más que digna recta final de campeonato, pues tan solo ha perdido dos de los últimos 12 partidos. Un tono competitivo que el equipo rojillo querrá poner de manifiesto frente al Montijo. En el club cacereño, donde predomina una vocación eminentemente formativa, ya se mira al futuro para comenzar a sentar las bases del próximo proyecto deportivo.