Miguel Núñez: «La plantilla es consciente de todo lo que nos estamos jugando»

La última derrota en su isla maldita parece dejar cierta sensación de haber sido la puntilla al Badajoz. El equipo blanquinegro pasa por su momento ... más crítico, pero en el vestuario del Nuevo Vivero aún creen que se puede enderezar el rumbo. Su capitán, Miguel Núñez (Siruela, 1987), es voz autorizada y mantiene una confianza inquebrantable en el equipo. Tras caer ante el Unión Adarve se dirigió a la grada para tratar de tranquilizar a una afición abatida y desconsolada. «No nos vamos a ir a Tercera, joder», senteciaba entonces. Cuatro partidos después, el Badajoz continua sin ganar y ya arrastra once jornadas consecutivas sin conocer la victoria, pero el de Siruela sigue convencido en lograr la permanencia. Considera que es cuestión de recuperar la puntería porque ocasiones se generan y llegarán esos resultados que necesita el equipo para coger la ola buena de la dinámica positiva. Ha pasado en apenas unos meses de tocar el cielo de Segunda a sentir las brasas del infierno de Tercera bajo sus pies, pero a pesar de su valentía para bajar dos escalones y todo este sufrimiento no se arrepiente de su decisión de volver a casa.

-¿Encuentra alguna explicación a lo que le pasa al equipo?

-La verdad que es difícil dar una explicación y sobre todo que sirva de algo. En estas situaciones hablamos mucho, le damos muchas vueltas y pocas cosas de las que decimos son productivas o sirven para resolver la situación. Es momento de hacer reflexión individual y tratar de ver cada uno lo que pueda hacer mejor. A partir de ahí estoy convencido que si esa mejoría se consigue el equipo lo notará. Creo que en el fútbol es la única manera que hay para sacar los resultados adelante.

-¿Se ha tocado fondo?

-En estas situaciones se suele hablar mucho y se dan muchos tópicos. No sé si hemos tocado de fondo o no. Todavía queda mucho, quedan doce partidos en los que da tiempo de todo. Es cierto que no estamos en buen momento, pero simplemente eso. La temporada está siendo mala y hay cosas que cambiar, eso es evidente. En ello estamos. Se trata de entrenar, de mejorar cada día, ser conscientes de lo que se está haciendo mal y bien, corregir los errores y potenciar las virtudes que también las tiene el equipo.

-En el último partido, por el rival directo y la forma en la que se produjo la derrota después de ir ganando, dio la sensación de que el equipo recibía la puntilla.

-El equipo es consciente de la situación en la que estamos. Cuando se dan circunstancias durante los partidos que no son esperadas, porque en la primera parte en San Fernando se hacen las cosas muy bien y en la segunda metemos el gol y hasta que nos empatan el equipo controla el partido, pero luego se dan situaciones que no esperas de ningún modo y cuando te suceden y estás clasificado como estamos nosotros duelen más. Lo que tenemos que hacer es ser conscientes de que estas cosas pueden pasar y estar preparados para afrontarlas y que no nos afecten tanto. Entiendo que todos le demos vueltas a las cosas, pero hay muchos tópicos y las cosas son más sencillas. Es meter las ocasiones y no cometer errores individuales. Es la tónica general de la temporada. Nos pasó en Illescas en casa y el otro día en San Fernando hicimos mejor partido que ellos, pero ellos no se equivocaron y nosotros sí.

-Se insiste en que el equipo va creciendo, mejorando y que ese es el camino, pero la realidad es que la liga se va acabando y cada vez queda menos margen.

-Se dice porque el juego por momentos es bueno. Siempre que se juega bien se está más cerca de la victoria, eso es positivo y hay que seguir insistiendo. Hay dos aspectos fundamentales, además de controlar el juego como venimos haciendo estas últimas jornadas, que son meter las que tenemos y no cometer errores individuales que es lo que nos está penalizando mucho y nos hace no tener más puntos en la clasificación. Ves partidos del grupo y el Illescas se pone 0-3 en Soria y nosotros aquí le teníamos que haber metido 3-0. A ningún partido le perdemos la cara y ningún equipo ha sido superior claramente a nosotros, eso es algo bueno, pero también nos tiene que hacer pensar el por qué estamos así clasificados.

-¿Sigue tan convencido de que no se va a bajar a Tercera?

-Estoy convencido y es lo que me hace venir a entrenar cada día con la mejor predisposición y a tratar de mejorar. Creo que tenemos equipo para ello, lo hemos demostrado durante la temporada y estoy seguro de que lo vamos a conseguir. Primero porque el club, el equipo y la ciudad lo merecen y merecen todo el esfuerzo que sea necesario por nuestra parte para conseguir la salvación. Y también porque hemos demostrado que podemos competir con cualquiera y ganar a cualquier equipo. Teniendo doce partidos por delante creo que hay que seguir confiando.

-En estas situaciones difíciles es cuando salen los galones de los capitanes, ¿qué se dice en estos momentos en el vestuario?

-Se habla mucho, se dan momentos de reuniones, unas veces de animar, otras de echar broncas... Se trata de cada día, desde el lunes al domingo, de dar lo mejor de uno mismo. Subir nuestro nivel individual cada día porque luego llega el domingo y no das el nivel necesario. Es cuestión de aumentar nuestro nivel individual para que el equipo se vea beneficiado. De poco sirve hablar, la charla o como he dicho en algunas ocasiones de vender humo si luego durante la semana llega la hora de trabajar y no lo haces.

-¿Se enfoca como una semana especial por parte del cuerpo técnico a la hora de hablar con la plantilla?

-El cuerpo técnico cada semana siempre nos da algún matiz para que sea diferente y cada uno ponga el foco en aspectos fundamentales del partido o donde nos está llevando la competición. En ese sentido nos sorprende con diferentes cosas para que analicemos el partido anterior y nos preparemos bien para el siguiente. Y también que en momentos así seamos conscientes de dónde estamos y lo que nos estamos jugando. Es cuestión del día a día, de entrenamientos, de mejorar y seguir insistiendo para estar más cerca de la victoria.

-¿Y desde la propiedad se ha activado un gabinete de crisis con los capitanes para transmitirles su preocupación?

-A lo largo de la temporada ha habido diferentes momentos en los que por parte del club se nos ha hecho saber de la importancia de la situación y salvar la temporada. Desde principios de temporada siempre hemos tenido contactos con la propiedad periódicamente y nos han hecho saber su punto de vista y nosotros también le decimos a ellos como las vemos. Hay bastante comunicación entre el club, cuerpo técnico y la plantilla. Es bueno para saber en qué momento estamos y afrontar la situación con garantías y en la misma dirección.

-La temporada pasada nadie quería creer en un descenso, pero al final en Córdoba se consumó la tragedia.

-Siempre ayuda el haber vivido situaciones similares para afrontar el presente y no cometer los mismos errores. Cada temporada es un mundo, cada plantilla es diferente, la categoría es otra también. Seguramente haya situaciones similares y aspectos que guarden relación, pero otros son totalmente distintos. Y en eso estamos, en identificarlos y afrontarlos de la mejor manera posible para que no vuelva a suceder lo que pasó la temporada pasada.

-En su caso vive la cara opuesta al curso pasado, de ascender a Segunda a pelear por no bajar a Tercera. ¿Por qué decidió volver a pesar de ser dos categorías más abajo?

-No me quise ir en su momento del Badajoz porque me sentía muy identificado con el club y la ciudad. Mi intención era haber seguido. Me tocó vivir una temporada magnífica, creo que di un buen nivel y volví a disfrutar del fútbol. Cuando se presentó la oportunidad de volver no me lo pensé porque es el sitio donde quería estar y el sitio donde poder demostrar que sería un jugador importante para el club. No siempre salen las cosas como uno quiere, pero no me arrepiento de la decisión que tomé. Soy muy consciente de que las cosas no están saliendo como uno quiere, pero queda tiempo para revertir la situación y lo mínimo es devolverle al club la confianza que depositó en mí mejorando mi nivel.

-Ya se ha cambiado de entrenador, se ha destituido al director deportivo, se ha reforzado el equipo... ¿Qué más se necesita para que se produzca ese revulsivo que haga reaccionar al equipo?

-No lo sé porque si lo supiera y se pudiera hacer ya lo habría dicho. Si hubiera alguna poción mágica que tuviera efecto ya se habría intentado. Uno le da muchas vueltas a la cabeza y se piensa mucho más de lo necesario, pero hay que ir a las cosas simples. Y eso pasa por mejorar el trabajo diario y luego el domingo en el campo tratar de hacer bien las cosas sencillas. Cuando las dinámicas son buenas lo que se hace bien son las cosas fáciles: cuando no se tienen errores individuales tontos, las ocasiones de gol se meten, las situaciones de juego se hacen sencillas... No darle muchas vueltas a las cosas, solamente hacer lo básico bien y a partir de ahí seguir creciendo.

-La afición ya ha demostrado que siempre va a estar hasta el final, pero ¿cree que resistiría a otro descenso o incluso el propio club?

-No sé exactamente. La afición siempre ha estado con el equipo. Es crítica cuando toca y cuando toca animar también está a muerte con nosotros. En las últimas jornadas se ha visto que cuando más les necesitamos es cuando más han estado. Simplemente, agradecerles el apoyo y a nosotros nos toca dar un poco más para ver si sacamos esto adelante.

-¿Es consciente la plantilla que el Badajoz se juega algo más que un descenso?

-Plenamente. Puedo decir que los compañeros conocen al detalle la situación del club y lo que supone la situación deportiva para la supervivencia del club. También lo que significa el Badajoz para la ciudad, para todos sus aficionados y la importancia que tiene a nivel social. Puedo asegurar que la plantilla es consciente de todo lo que nos estamos jugando y lo que supone para todos que el equipo no esté dando su nivel. Los compañeros son plenamente conscientes, trabajan y hacen todo para mejorar. En ese sentido, sinceramente, la plantilla está demostrando madurez y aunque no se esté reflejando en resultados ya te digo que son conscientes de lo que hay.