El meta Iván Moreno llega al Cacereño

J. CEPEDA Cáceres Martes, 14 de junio 2022, 19:45 Comenta Compartir

Tras una tensa espera y después de ver las salidas de seis de los integrantes del último plantel, los aficionados del Cacereño ya conocen a la que será la primera cara nueva del equipo verdiblanco para la temporada 2022/23. Se trata del portero malagueño de 26 años Iván Moreno, que llega procedente del Antequera, equipo en el que ha militado durante las tres últimas campañas y con el que logró el ascenso a Segunda RFEF hace dos cursos.

El nuevo guardameta del Cacereño ya sabe lo que es jugar en el estadio Príncipe Felipe. Lo hizo el pasado 20 marzo, cuando el Antequera perdió por tres goles a uno frente al equipo de Cobos. José Ramón, Yael (de penalti) y Solano hicieron los tantos para el decano del fútbol extremeño. Nos obstante, Iván Moreno acabó la temporada siendo uno de los porteros menos goleados del grupo en cuanto a promedio.

El meta malagueño, que este martes tuvo la oportunidad de despedirse de su antiguo club a través de una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por dirigentes del Antequera, considera que su llegada al Cacereño es un salto de calidad en su trayectoria: «Ha llegado un momento en el que creo que tengo que dar un pasito adelante y luchar por algo más grande dentro de esta categoría, que es un ascenso. Me voy con pena, pero se me ha presentado una oferta a la que no he podido decir que no», explicó ante los medios locales.

Del nuevo integrante del Cacereño destaca su envergadura, con 1,84 metros de altura, y su buen juego con los pies.

Con la llegada de Iván Moreno se cubre una de las vacantes dejadas por Bernabé y Fran Martínez en la portería del equipo. Está por ver si la competencia por la titularidad llega de fuera o si la dirección deportiva confía en la cantera, teniendo en cuenta que el portero Dani Santamaría completó el pasado ejercicio varias convocatorias con el primer equipo, aunque sin llegar a gozar de minutos en competición oficial.