El Mérida por fin sonríe

El pasado sábado por la mañana, en el último entrenamiento de descarga de la semana, Juanma Barrero cogió a su segundo, Sergio Cano, y le soltó su gran preocupación: «Estoy nervioso. Va la cosa demasiado bien». Era verdad: había dirigido ya ocho partidos en dos etapas y aún no había perdido; salvo Gaspar, no se le ha lesionado nadie en mes y medio cuando hasta no hace mucho había dos por partido; y el equipo le había recortado ocho puntos al playoff en siete jornadas. «Va todo tan bien que me pongo nervioso... pero estaré equivocado», se explicó el domingo tras ganar al Don Benito en el mejor partido del equipo desde su llegada al banquillo. «Pero algún día llegará la derrota y habrá que estar preparado. Lo que no es normal es lo que está pasando ahora».

Dos son las causas por las que el Mérida se encuentra en su mejor momento, no ya de la temporada, sino también de los últimos años: Juanma Barrero y la ausencia de lesiones. Y en el club no se ponen de acuerdo en priorizar un motivo por delante del otro y viceversa. Porque la plantilla, salvo las llegadas de Ignacio Goma y Diego López en el mercado invernal, es la misma que se hundió anímica y futbolísticamente en diciembre. La mezcla del entrenador y la disponibilidad de todos es la explicación del crecimiento del equipo en los últimos dos meses.

Porque el disponer de más efectivos que sus predecesores ha empujado a Juanma Barrero a ser intervencionista, tanto en los 'onces' como en las formas. En la portería ya ha jugado Adriá Rojas. Ha utilizado a Emilio Cubo y Felipe Alfonso en el lateral derecho. Lo mismo en el izquierdo con Héctor Camps y Álvaro Ramón. Mario Robles, Goma y Artiles han rotado en la medular. Lolo Pla, Higor Rocha y Aitor Pons lo han hecho arriba. Y Diego López, Carmelo Merenciano y Guille Perero han ido ocupando las bandas. «Yo les doy la confianza, algunos retoques, pero es que los chicos entrenan bien. Hay piña: saben que un día juegan unos y otro día, los otros. A los aficionados les sorprenden esas cosas de la alineación, pero está meditado y estudiado».

El dulce momento del equipo ha convocado de nuevo al público en las gradas. Ante el Don Benito, por ejemplo, el Romano registró la mejor entrada del curso: 2.670 espectadores. Un número muy por encima de la visita del Cacereño o el Mensajero, las mejores hasta la fecha. «A mí me enorgullece que la gente venga, se divierta, se sienta identificada y se vaya contenta del estadio. Este campo debía dar miedo y que el equipo visitante sintiera que apretaba. Y los chicos están respondiendo».

Ahora le llega el tramo de los tres canarios: Tamaraceite y Mensajero en las islas y San Fernando en casa. «Pero paso a paso. No echemos las campanas al vuelo. Los pies en el suelo e ir con este ímpetu, intensidad y forma de competir a los próximos compromisos», frena Juanma, que para el domingo recupera a Nacho González pero pierde a Diego López por acumulación de amarillas. Gaspar sigue siendo duda.