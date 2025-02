El Mérida no se fía ni de su sombra

R. P. MÉRIDA. Domingo, 13 de marzo 2022, 08:30 Comenta Compartir

Hace justo una vuelta, el Mérida escapó de su primer momento delicado de la temporada goleando en el Romano al Tamaraceite, encadenando a partir de ahí uno de sus buenos tramos de curso. Hoy, sin embargo, llega al partido desde otro punto de partida. Uno muy diferente: sin urgencias, tranquilo, con confianza y fútbol en sus piernas. Así que, conociendo a don fútbol, a ver por dónde le sale el partido.

Porque el aficionado medio que lo ve desde fuera no sueña con otra cosa que no sea un nueve de nueve ante tres equipos en puestos de descenso: Tamaraceite, San Fernando y Mensajero (en la primera vuelta, un gol del Mensajero en el descuento, evitó el pleno). Cosa que no se ve muy factible desde dentro. «La gente puede pensar lo que quiera, pero dentro sabemos que no va a ser fácil», avisó Juanma Barrero en la previa.

«No tiene nada que ver el Tamaraceite a domicilio con el que juega en casa», continuó el preparador emeritense. «Solo tienes que ver los puntos que ha sacado en un sitio y en otro. Además, ya en este tramo de campeonato, los equipos que están abajo priorizan los puntos. El Tamaraceite, por ejemplo, ha pasado de un fútbol combinativo a novel extremo, de jugársela incluso hasta dentro del área, a no arriesgar tanto. Aunque su modelo sigue siendo de asociación y de posesiones largas, ya combina esa vertiente con juego en largo».

Salvo su derrota hace dos semanas ante el Cacereño, los canarios acumulan cinco victorias seguidas en el Juan Guedes. Y si ganaran sus dos partidos aplazados, se pondrían a cuatro puntos de la salvación. Aunque los dos son fuera de casa y uno de ellos ante el Córdoba. Este mediodía, ante el Mérida, Pachi Castellano solo tendrá por sanción la baja de su mediocampista Dani Zizu.

Lesionados

Juanma Barrero, por su parte, ha dejado en la capital emeritense a los lesionados Gaspar, Pedro Lagoa y Carmelo Merenciano y al sancionado Diego López. Y recupera tras sanción a Nacho González en el eje de su defensa. O sea que variará el 'once' que se impuso hace una semana al Don Benito. «Lo bueno es que tenemos muchas opciones», cavila el técnico del Mérida. Con el regreso de Nacho González, ya tiene alternativas en el lateral derecho con Felipe Alfonso y Cubo. Y sin Diego López, puede apostar por banda izquierda por Álvaro Ramón o que caigan por allí Artiles (apostando por Goma y Mario Robles en la medular) o uno de los dos puntas (como en Ceuta).

«Lo bonito es llegar al sábado y no tener el equipo cerrado porque tienes dudas. Y si te ponen en esas complicaciones, es bueno porque significa que la gente está trabajando. Ante el Don Benito, la alineación es buena pero los cambios te dan luego continuidad, y eso es lo mejor que le puede pasar a un equipo». Al Mérida le puede pasar algo mejor: sumar 23 puntos de los últimos 27.