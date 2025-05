El Mérida regresa a las andadas

R. P. MÉRIDA Domingo, 21 de noviembre 2021 | Actualizado 22/11/2021 07:57h. Comenta Compartir

Ya no es casualidad: el Mérida tiene un problema gordo en el Romano. Y no ya porque perdiera ante el San Roque, sino porque ante ... su público no acaba de carburar. No engancha. Y no es por falta ni de ganas ni de actitud, pero le falta algo para que su afición le mire con otros ojos. El San Roque le hizo ayer justo lo que le hizo él al Antequera hace siete días. Se encuentra cómodo con el marcador a favor… pero no puede o no sabe jugar bajo presión. Esa presión de cuando vas por detrás en el marcador o no te vale otra cosa que la victoria en el Romano.

El San Roque de Lepe no probó mucho a Javi Montoya, pero cada vez que se prodigaba en ataque era una película de miedo. Todo latigazo, sobre todo cuando salía por la izquierda, era un quebradero de cabeza para la defensa emeritense. Sin embargo, el golazo psicológico de Morillo en el 43 se fabricó desde la derecha. El Mérida pecó de blanco, no paró la transición y Javi Montoya no pudo hacer absolutamente nada ante ese obús a la escuadra. Los de Juan García, por ejemplo, probaron más veces a Robador, pero con mucho menos peligro. Cuatro tiros a puerta, pero ninguno de ocasión clara de gol. Camps disparó en el 17 desde el balcón del área y Robador prolongó a córner, Lolo Plá se revolvió en el 77 y le obligó a utilizar los guantes, una falta de Gaspar rebotó en la barrera y le obligó a esmerarse en el 80 y Carmelo disparó entre una maraña de piernas en el 86 y el guardameta onubense blocó sin excesivos problemas. Y nada más del Mérida. Y eso fue lo verdaderamente preocupante, que el equipo no llegó con claridad casi nunca. MÉRIDA Javi Montoya; Felipe Alfonso, Bonaque, Nacho González, Héctor Camps (Gaspar, min. 60); Mario Robles (David Rocha, min. 60), Artiles, Guille Perero (Lolo Plá, min. 46), Álvaro Ramón, Merenciano; y Aitor Pons. 0 - 1 SAN ROQUE DE LEPE Robador; Iván Robles (Frances, min. 91), Antonio López, Becken, Álex Carmona, Fran Ávila; Adrián Ruiz, Charaf (Camacho, min. 60), Abeledo (Fernandito, min. 80), Morillo (Chuma, min. 60); Nané (Espinar, min. 91) GOL 0-1: Morillo, min. 43.

ÁRBITRO Moreno Osuna, del Colegio Castellano-manchego. Amonestó a los visitantes Iván Robles y Chuma.

INCIDENCIAS Alrededor de 2.100 espectadores en el estadio Romano José Fouto. Césped en mejor estado. Se estrenaron las nuevas butacas de las gradas de tribuna y preferencia. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de la abuela del jefe de comunicación del club Con su sistema de tres centrales y dos carrileros largos, el tercer equipo menos goleado del grupo (ahora ya el primero, junto a Córdoba y el propio Mérida) apenas sufrió en defensa. El Mérida lo intentó con balones a la espalda de la defensa, para que los corrieran Pons, Merenciano y Plá, pero no llegó ninguno: o se quedaban cortos o iban directamente hacia Robador. Y lo intentó por banda, pero también agua: los centros o eran malos o los despejaban sin problemas uno de los tres centrales que se encargaban de Pons. Jugó el San Roque un partido típico de equipo de Segunda Federación lejos de su casa y le salió tan perfecto como le suele salir al Mérida cada vez que viaja lejos del Romano. Los emeritenses, planos durante casi todo el partido, sólo se animaron en dos ocasiones. A partir del 55, cuando encadenó tres ataques con ritmo y con peligro, pero el San Roque, muy listo él, lo frenó al instante, retrasando hasta dos minutos un doble cambio que enfrió la velocidad del partido. Y en los últimos diez minutos, cuando las prisas le obligaron a esmerarse más… pero el San Roque volvió a sacar al Mérida del partido con el otro fútbol: es decir, el que no se juega. Juan García: «La afición es soberana, pero no gustan las faltas de respeto» Algunos aficionados del Romano pidieron tras el partido la dimisión de Juan García. «Sí, lo he escuchado. Hoy y en el último partido en casa», subrayó tras la derrota el entrenador del Mérida. «Y entonces se acordaron de mí y de mi familia. Cuando dicen que la afición es soberana hay que respetar, pero no te gustan las faltas de respeto. Te duele mucho, a mí, a mi cuerpo técnico y a mis jugadores, porque nos estamos dejando la piel y el alma. Lo único que me queda es venir mañana a representar el club de la mejor manera que sé: trabajando». La radiografía de Juan García tras el partido fue muy sincera con lo que se vio sobre el terreno de juego: «Su gol es psicológico y llega tras un error nuestro en una jugada a balón parado mal ejecutada y que, encima, no sabemos parar con una falta táctica en la transición. Sabíamos que en la segunda parte nos íbamos a encontrar a un equipo más replegado, con mucha densidad de jugadores, y lo hemos intentado por dentro y por fuera, pero no hemos tenido el peligro que deberíamos haber demostrado. Hemos tirado dos veces a puerta y ha sido insuficiente para empatar el partido. Hay que reconocer los errores porque no hemos estado bien».

