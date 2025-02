El Mérida se reencuentra con su excapitán en el Emilio Macarro

R. P. MÉRIDA. Domingo, 19 de diciembre 2021, 10:43 Comenta Compartir

Los datos dicen una cosa y el coco dice otra: por plantilla y dinero el Mérida es superior al Montijo, pero por confianza y dinámica el Montijo está mejor que el Mérida. El Emilio Macarro decidirá si lógica o sorpresa. El caso es que una derrota emeritense, por objetivos y clasificación, sería mucho más catastrófica que una derrota rojilla. «Si nos equivocamos con su situación, serán aún más peligrosos», advierte Javi Chino, el último gran excapitán del Mérida, que lo primero que hizo nada más salir el calendario fue mirar precisamente esta fecha. La de hoy.

«Va a ser un partido emotivo. Han sido muchos años de ir para allá todos los días. He vivido momentos malos, pero los buenos les han superado. Mantengo el contacto con mucha gente de allí y claro que me han escrito esta semana, pero ya sabemos hacia dónde tiraré cuando empiece el partido», avisa el propio Chino, indiscutible en la zaga de Juan Marrero, que no necesita ni motivar ni levantar a los suyos. El partido habla por sí solo y la temporada montijana, también: no pierden en liga en casa desde la primera jornada.

«Sé que soy muy pesado con esto, pero donde más a gusto me encuentro es en el vestuario y en el entrenamiento», vuelve a recalcar De los Mozos. «Quiero hacer ver a la gente que los futbolistas tienen una gran implicación. El entrenamiento central de la semana, que es el del jueves, fue de una intensidad y calidad extraordinaria. Mi objetivo es que se quiten piedras de la mochila y puedan recuperar la confianza y el talento».

El técnico del Mérida, que busca sus primeros puntos en el banquillo, cuenta con tres efectivos más que hace una semana. Los tres en la parcela defensiva: Nacho González, Álvaro Ramón y Emilio Cubo. Por lo que restablecerá a Mario Robles en la medular. Y a partir de ahí, veremos. Qué dos de Rocha, Gaspar y Marckus. Qué uno de Lolo Plá y Aitor Pons. Qué lateral derecho. «Nuestro objetivo es imponer nuestro estilo: meterlos atrás, jugar en campo contrario, presionar arriba, transiciones rápidas y tener más tranquilidad en las acciones previas a la finalización».

«Aunque el césped es artificial y el campo más estrecho, se va a asimilar mucho a lo que vimos en Villanueva», intuye el técnico del Mérida. «Tenemos que tratar de hacer durante más tiempo los minutos que hicimos francamente buenos en Villanueva». «Yo no me fío del Mérida: acabarán arriba seguro», sentencia Marrero, que cuenta con la baja por sanción del mediocampista Eric, las dudas de un par de futbolistas por gastroenteritis y el alta de José Ángel.