El Mérida se queda 16 goles en tierra

El Mérida viajará hoy a Canarias sin dieciséis goles en el equipaje. Los diez de Lolo Pla, que cumplirá ante el Mensajero ciclo de amarillas, y los seis de Higor Rocha, que será baja por unas molestias en el cuádriceps. «¿Que qué me supone la baja de los dos? Pues me supone una oportunidad para que Aitor siga la racha de goles que comenzó hace dos semanas también en Canarias. Seguramente Aitor va a hacer un buen partido», contestó Juanma Barrero.

La otra duda por lesión es la de Guille Perero, pero al final el extremo respondió en el penúltimo entrenamiento y es probable que entre en convocatoria. Además, Juanma seguirá contando con la baja de Pedro Lagoa por cuarta semana consecutiva y recuperará a Ignacio Goma, que se perdió por sanción el triunfo ante el San Fernando de la última jornada.

«Hay que adaptarse a las circunstancias que vienen y volver a competir sin excusas», subraya el técnico del Mérida, que reconoce que lo de Higor Rocha son pequeñas molestias que le han impedido entrenar esta semana y que «seguramente la que viene ya no le impidan tanto». Podrá volver a juntar a Mario Robles, Goma y Artiles por el medio, con Álvaro Ramón y Diego López en las bandas y Aitor Pons arriba, reservándose las oportunidades de Gaspar, Carmelo y tal vez Guille Perero para la segunda parte.

«Que no estén Higor y Lolo no nos hará cambiar grandes cosas», reflexiona Juanma. «Nos va a cambiar más la forma de jugar o de afrontar el partido el tipo de campo que las bajas. Preveo un viento grande y eso va a marcar más el partido que cualquier otra cosa. Es el elemento que más odiamos porque te hace ser impreciso, se seca rápido los campos y es muy incómodo».

Ante el Mensajero, el Mérida buscará su undécimo partido sin perder. Tanto los estadistas como los entrenadores coinciden en que, cuanto más grandes son las rachas positivas, más pronto está la derrota a la vuelta de la esquina. «Algún día está claro que llegará, pero no vamos a ir a buscarla», suelta Juanma con naturalidad. «Vamos a seguir siendo nosotros, con la confianza que nos dan los resultados y nuestro trabajo diario. Y saber que algún día podrá salir cruz. Pero no hay que estar pensando en eso antes de que llegue. Hay que pensar en competir y en hacer un buen partido, y algunos días tendremos suerte y ganaremos y otros días no tendremos esa suerte y perderemos. Pero lo importante es competir bien. Tenemos claro que sabemos muy bien a dónde vamos, y el viento de esta semana en Mérida nos ha venido genial para trabajar lo que nos vamos a encontrar allí».