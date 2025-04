El Mérida se ha puesto en pie

R. P. MÉRIDA. Viernes, 18 de febrero 2022, 08:51 Comenta Compartir

Tras el Córdoba, el Mérida es el mejor equipo del grupo en este 2022, tras cuatro victorias y un empate. Y sin embargo, el equipo de Juanma Barrero sigue estando fuera de los puestos de playoff de ascenso. Este dato redunda en lo mal que lo hizo el equipo en diciembre, cuando enganchó cinco derrotas seguidas. Pero ya está ahí: el domingo podría volver a entrar entre los cinco primeros si es capaz de ganarle al filial del Cádiz en el Romano (17.00 horas). Porque el quinto (Villanovense) recibe al cuarto (Coria) y el tercero (Ceuta) recibe al sexto (Montijo).

Pero lo mejor no son las cuentas, sino que el equipo empieza a mantenerse de pie. «Ha sido un partido muy redondo, muy a lo que nos queremos parecer y ser como equipo: mucha intensidad, mucha fuerza y no exento de buen juego por momentos», valoró Juanma Barrero tras el 2-0 ante el Vélez del miércoles noche. «Hemos sabido tener paciencia con balón, a veces hemos encontrado salida y otras veces no, pero creo que el equipo ha estado muy bien, rindiendo a un nivel alto».

La primera parte fue intensidad y con un fútbol muy impreciso y la segunda mitad, tras la salida de Artiles y Diego López, más de fútbol y ritmo. La peor de las noticias es que Artiles, a día de hoy el jugador más influyente en el equipo, se perderá el partido del próximo domingo por acumulación de amarillas. Tendrá que encontrarle el cuerpo técnico una solución entre el viernes y el sábado.

«No voy a descubrir a Artiles. Sabíamos que con su entrada iba a girar el partido hacia el otro campo y me enorgullece que, saliendo desde el banquillo, tuviera esa actitud. Los del primer tiempo han currado mucho para dejarles a ellos en la segunda mitad, cuando empieza el cansancio del rival, sacar su calidad. Y han estado inspirados, con combinaciones al primer toque y pases interiores», explicó el técnico emeritense tras el partido.

Junto a Artiles también serán bajas Álvaro Ramón, que fue expulsado por doble amonestación, y Gaspar, que sigue con sus molestias en el gemelo e intentará estar para La Isla de Coria dentro de diez días. De ahí que Juanma Barrero intente tener enganchados a todos sus futbolistas: ante el Vélez introdujo hasta cinco cambios en el 'once'. Entre ellos, en la portería y la suplencia del propio Artiles.

«Es que los chicos están entrenando muy bien y piden paso. Esta semana era la idónea, con tres partidos, para que entraran. No son castigos sino rotaciones: hay que recuperar a gente que vamos a necesitar el domingo y no es lo mismo jugar media hora que pegarte una paliza de 70 o 90 minutos. El domingo decidiremos otra vez qué hacemos. Hemos pasado una vaya, pues vamos a otra», avisa el técnico del Mérida.

O sea que se avecinan cambios este domingo para intentar, nueve jornadas después, regresar a zona de playoff.

