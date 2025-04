El Mérida le pone velas a su defensa

R. P. MÉRIDA. Sábado, 7 de mayo 2022, 08:42 Comenta Compartir

En el mejor de los casos, Juanma Barrero no podrá contar con Mario Robles para recibir mañana al Montijo. En el peor, tampoco dispondría de Bonaque y Álvaro Ramón. Más las ausencias ya consabidas de los lesionados Héctor Camps y Emilio Cubo. Solo le quedarían tres defensas sanos: Nacho González, Felipe Alfonso y Ebuka. «Pero no, no estoy preocupado», contestó rápido, sin pensárselo, el entrenador del Mérida. «Si no puede jugar ninguno, tenemos quince jugadores. Más los chicos del filial».

El problema es que los chicos del filial se van a jugar mañana por la tarde el pase a las semifinales por el ascenso a Tercera RFEF ante el Moraleja, que llega a Nueva Ciudad con ventaja mínima de la ida. «Tenemos aún que valorarlo, porque el chico que venga del filial y juegue, no podrá hacerlo luego por la tarde», explica Juanma Barrero. «Sabemos dónde están nuestras carencias y lo que vamos a necesitar. Pero alguien tendrá que venir para completar la convocatoria».

Tanto Mario Robles, que tiene muy difícil llegar, como Bonaque y Álvaro Ramón, que son dudas, se encuentran en la enfermería por golpes recibidos el domingo ante el Villanovense. «Son todos golpes duros que no han evolucionado todo lo rápido que hubiéramos querido. A ver si Bonaque y Álvaro llegan al menos con mejores sensaciones al entrenamiento de mañana, porque no han completado ninguna sesión en lo que llevamos de semana».

A las malas, Guille Perero sería el lateral derecho, Nacho González y Ebuka la pareja de centrales y Felipe Alfonso por el carril izquierdo. «Porque Felipe ya está al cien por cien recuperado de su esguince de tobillo. Ya la semana pasada jugó sin forzar», desvela el técnico del Mérida, que también maneja otras posibilidades según quien llegue y quién no al que será el último partido de la temporada en el Romano.

Para presentar el aspecto que requiere la ocasión, el club ha lanzado dos promociones a lo largo de la semana. La primera, dirigida a los abonados, que podrán beneficiarse de un dos por uno en la compra de entradas: 12 euros en tribuna y 10 en preferencia. Y la segunda, pensando en los abonados de otros equipos de Tercera hacia abajo cuyos equipos han terminado ya sus ligas: tendrán entradas a cinco euros en la zona de preferencia.

El club pretende aproximarse al ambiente del domingo ante el Villanovense para, primero, conseguir una victoria que le mantenga las esperanzas de la segunda plaza de cara a la última jornada; después, conseguir el punto que le consolidaría matemáticamente en la tercera plaza; y, por último, despedir a los jugadores antes de jugarse la temporada en los playoffs de ascenso de Alicante.