El Mérida pierde también a Artiles y Camps hasta 2022

R. P. MÉRIDA. Sábado, 4 de diciembre 2021, 11:59 Comenta Compartir

La buenísima noticia es que Emilio Cubo y Lagoa entrarán en la convocatoria y tendrán minutos en el tramo final del choque de mañana ante el Cacereño. La malísima es que Artiles y Camps, al igual que Higor Rocha y Parras, han dicho también adiós hasta el 2022. Y como Robles está sancionado y no reaparecerá hasta la jornada siguiente, el técnico Javier Álvarez de los Mozos tendrá que ir achicando agua con unos doce o trece jugadores de campo.

–De los próximos nueve puntos en juego, ¿con cuántos se conformaría antes de ir recuperando lesionados en el parón de Navidad y reforzándose en el mercado de invierno?

–Con nueve.

–¿Y siendo realistas?

–También, con nueve. Igual conseguimos cero, no lo sé. Pero la idea es nueve. No te voy a decir que me conformaría con cuatro, porque sería muy negativo. Nueve. ¿Tenemos la posibilidad de conseguir los nueve? Pues vamos a por los nueve.

Al nuevo técnico del Mérida le preocupa que Artiles sufra un esguince de rodilla y Camps otra lesión muscular, le preocupa que no pueda contar con Higor Rocha y Parras hasta el regreso de la competición después de Reyes, le preocupa que su jugador más físico en la medular esté sancionado para este domingo... pero está feliz. «Feliz de estar aquí, contento con todo lo que me he encontrado en el club y en el vestuario, satisfecho de cómo ha ido la semana», reconoce De los Mozos.

Después de dos años sufriendo lo indecible con las lesiones musculares, en el club tienen claro hacia dónde apuntar: el estado de los campos. El de la Federación está en muy malas condiciones y el del estadio, regular. «Y te hundes, porque están muy blandos y mal, y te cargas... y con los esfuerzos, llegan las roturas», explican. Son los dos campos en los que entrena el equipo, más el de césped artificial cuando toca. «Pero el artificial está muy bien». El del Romano ya está más liso, pero para este domingo seguirá estando blando. Muy blando.