El Mérida, 'piano, piano'

Cuando los equipos atraviesan situaciones como la que está soportando el Mérida, lo más inmediato es salir de ahí como sea. Y normalmente, el primer paso para escapar de ahí no es excelso, pero sí el más importante. El domingo, hasta que el equipo se desató y el Tamaraceite entregó las armas, las sensaciones estaban siendo muy parecidas a las de anteriores partidos en el Romano. Pero lo que antes no entraba el domingo sí, el pequeño detalle en contra no fue en tu área sino en la del rival y la moneda cayó cara y no cruz... y, a partir de ahí, todo es mucho más sencillo.

Porque la igualdad entre equipos en este fútbol moderno ha potenciado la importancia de lo mental, de aprovechar las rachas, de jugar muchos minutos en posesión de la confianza. Y justamente de esto, y de seguir sufriendo como en las últimas semanas, tendrá que tirar el equipo de Juan García en las próximas jornadas hasta que, por lo menos, vaya recuperando efectivos. Porque el Mérida, a pesar del 6-1, aún no ha salido de su particular bache. «Parece que fue plácido, pero en la primera parte nos hemos tenido que emplear a fondo para generar situaciones de gol», reflexiona Juan García. «La diferencia es que esta vez sí hemos tenido acierto. El gol y el estar por delante en el marcador allanan el camino. Para vestuario y afición han sido muy importantes estos tres puntos. Pero que muy importantes».

Bajo el mismo discurso se pronunciaron todos los jugadores a la salida de las duchas. «Nos hacía falta un partido así. Tenemos un buen vestuario, somos una familia, pero lo teníamos que demostrar en el campo. Nos va a venir bien la victoria para seguir en esta línea», subrayó Higor Rocha, el auténtico protagonista del partido con un gol que abrió el marcador, un penalti provocado y tres asistencias. «Es más importante el trabajo grupal y que sigamos en esta línea que mi actuación personal». Ya lleva dos goles y cuatro asistencias en diez partidos.

«Hay que creer, que hay buenos jugadores, familia y trabajo«, comentó tras el partido el debutante Marc Prat, mediapunta llegado desde Cataluña para el filial de Primera División Extremeña. «Estoy muy feliz por mi debut porque estoy a mil kilómetros de casa y se me ha cumplido el objetivo antes de tiempo. Si llego a meter ese gol que tengo ya hubiera sido la guinda del pastel».

Para viajar el domingo a Canarias y medirse al San Fernando (13.00 horas), el cuerpo técnico espera recuperar a David Rocha. También desearía poder contar ya con Gaspar y Héctor Camps, aunque seguramente sus recuperaciones tarden varios días más. «Aún tenemos ese déficit de lesionados», recalca el técnico emeritense. «Hay plazos que son ineludibles. No tenemos todavía seguridad de poder recuperar a uno o dos esta semana, así que habrá que seguir con una línea conservadora de trabajo para no sumar más lesionados».