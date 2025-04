Un Mérida muy normal

R. P. MÉRIDA. Martes, 3 de mayo 2022, 08:32 Comenta Compartir

Juanma Barrero, playoff a dos jornadas del final aparte, le ha dado al Mérida mucha normalidad. Tanta que, por ejemplo, no tiene reparo en coincidir con lo que piensa la grada del partido de su equipo. Y no solo en una jornada, sino en la mayoría de ellas. No esconde, no maquilla, no intenta generar otra línea de opinión, no enfrenta. Dice lo que ve, y lo que ve es lo que ven todos: «Hemos jugado el peor partido desde que estoy aquí... pero hemos ganado. Nos hemos acostumbrado a ser competitivos, a ganar, y eso es muy bueno, porque desde la victoria se corrige mejor». Las conversaciones para su renovación ya han comenzado.

El Mérida se clasificó el domingo para el playoff de ascenso y la próxima edición de la Copa del Rey, se quedó a un punto de que la tercera plaza fuera también matemática y peleará en las dos últimas jornadas de liga por el subcampeonato de grupo. Todo esto, el pasado 19 de diciembre, era ciencia ficción. «Cuando cogí el equipo en enero era optimista, pero no tanto. No imaginé que el equipo consiguiera la clasificación para el playoff a estas alturas de campeonato», confesó el técnico emeritense el domingo por la noche. «Hace meses, esta clasificación la veíamos muy lejos. Pero hemos remado mucho y te da una gran tranquilidad y orgullo no jugártela en las últimas dos semanas», expresó por su parte Artiles.

La satisfacción por la victoria ante el Villanovense, que llevaba nueve partidos seguidos llevándose puntos del Romano (la peor racha ante cualquier rival de la historia del club), no ocultó la preocupación por el partido del equipo. «Es que nos ha sorprendido todo en el Villanovense», se explicaba Juanma Barrero. «La alineación de inicio, la forma de jugar... porque no lo habían hecho así durante todo el año. Y no hemos encontrado los puntos donde presionarles, donde robar el balón... En la primera parte estábamos superados, y el gol no cambió nada. Ellos han jugado muy bien, atrayéndonos, estirando nuestras líneas, con Sillero viniendo a recibir y girando... Hemos estado incómodos toda la primera parte. Luego ya en la segunda hemos ajustado mejor. Necesitábamos un poco más de balón, porque no podíamos ir a presionar todo el tiempo, y los cambios nos dieron eso. No hemos hecho un buen partido, pero desde la alegría por la victoria se corrigen mejor los errores».

Otras dos buenas noticias secundarias de la tarde-noche del domingo en el Romano fueron la puerta a cero, por un lado: «Lo tenemos muy interiorizado. Somos un equipo que defiende bien, es aguerrido y sabe ordenarse». Y, por el otro, la respuesta de la grada: el estadio registró la segunda mejor entrada de la temporada y, tal vez, la mejor animación del curso. «Nos han ayudado en dos cosas: en no ponerse nerviosa cuando no estábamos encontrando nuestro juego y en animarnos después cuando más lo necesitábamos y más estábamos sufriendo».

Como para no concienciarse después de lo que sufrió aquella mañana de diciembre en Montijo.