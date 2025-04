"Heffernan y yo somos incompatibles”

r. p Mérida Jueves, 10 de febrero 2022, 17:23 | Actualizado 20:55h. Comenta Compartir

El propietario del club decidió prescindir de Ander Garitano el pasado martes, y tal cual se lo comunicó. Pero el miércoles hubo paso atrás: la intención era que el director deportivo se quedara, al menos, hasta el 15 de mayo. Este jueves, sin embargo, y de mutuo acuerdo por ambas partes, decidieron que era inútil prolongar más una relación que estaba rotísima. Mark Heffernan tiene una idea de club y de gestión con la que no casa Ander Garitano, y ante tales situaciones siempre suele romperse la cuerda por el lado más débil.

“El porqué esta ruptura se produce ahora la tiene que explicar el que no está en España”, se refiere el ya ex director deportivo al dueño del club, Mark Heffernan. “Si esta decisión hubiese sido tras el partido de Montijo, cuando el equipo dio unas sensaciones lamentables, hubiera sido normal. Lo que no es de recibo es hacerlo 50 días después, cuando hemos traído futbolistas de nivel, cuando hemos trabajado día, tarde y noche para darle la vuelta al equipo y mejorarlo, cuando hemos recuperado a todos los lesionados, cuando el equipo se encuentra en una buena posición para intentar meternos en playoff… Somos expertos en hacer las cosas mal. Desde mi punto de vista es una incoherencia total. Como el club lo compra una persona que no tiene ningún vínculo con el fútbol español, ocurren este tipo de cosas. Su proyecto empieza ahora y yo sabía que no iba a formar parte de él el año que viene. Tampoco quería estar en las condiciones en las que había que trabajar. Su mayor y único obstáculo en el club era yo”.

Lo que sucedió en la semana de transición de De los Mozos a Juanma Barrero y la política de fichajes de esta última ventana de invierno fueron las causantes finales del deterioro de la relación. Las funciones de Garitano estaban atadas de pies y manos: solo le quedaba su función de hilo conductor entre dirección y vestuario y la ayuda desde su cargo al cuerpo técnico en la preparación y asesoramiento de partidos.

“La incompatibilidad es total”, explica a HOY Ander Garitano. “No puedo trabajar en un ambiente de trabajo como el actual: no se me respetan las decisiones que pueda tomar. Y yo no puedo tragar con todo lo que me dicen. No estoy para eso. Me puedo equivocar, como ha pasado algunas veces en mi etapa aquí, pero tengo que tener mis propios criterios. He tenido que aceptar cosas inaceptables y que seguramente han podido perjudicar al club y al equipo y eso no lo puedo aceptar de aquí en adelante. Yo no puedo trabajar con este hombre. Y como no tengo nada que hacer, lo mejor es dar un paso al lado”.

El “mutuo acuerdo” ha sido en la desunión, pero no en la raíz de la decisión. “Si yo no sigo aquí hasta final de temporada es porque una persona me ha privado de estar aquí”. Porque Ander Garitano tenía claro que no quería continuar así el próximo curso y que, por tanto, estos serían sus últimos meses en el Mérida. Este jueves se despidió por la mañana de jugadores y cuerpo técnico, a los que considera que deja de pie después de los acontecimientos del pasado mes de diciembre. “Al equipo, aunque yo no esté en estos próximos tres meses, no le va a faltar nada. Yo no soy imprescindible ahora mismo. Y estoy esperanzado por cómo veo al equipo. Creo que va a hacer un buen final de temporada y ojalá se meta en la buena dinámica que creo que se puede meter. Es lo que deseo. Físicamente esté en Zaragoza o aquí, da igual: mi alma va a estar con el equipo hasta el final. Me voy con el orgullo de que este equipo lo he hecho yo, cuerpo técnico y futbolistas, que no ha metido mano nadie. Lo que se ha hecho, lo he hecho yo. Este sello es mío”.

Ander Garitano aterrizó en el Romano en la primavera del 2020 de la mano de Paco Puertas. Y en estos casi dos años le ha pasado absolutamente de todo… y casi todo malo: fichajes cerrados y luego frustrados, brote de covid en plena pretemporada, lesión tras lesión en casi todos los jugadores (con ausencias de media y larga duración), el gol anulado ante el Extremadura que tuerce toda una temporada, el contratiempo del cambio del césped del estadio, obligado a demorarse un año…

“Me he topado con muchísimas dificultades”, repasa el propio Garitano. “El primer año estuvo marcado por las lesiones y por el partido en casa ante el Extremadura. Si no perdemos ese partido, estoy seguro de que nos hubiéramos metido en Primera Federación. Y este segundo año han pasado un torrente de cosas a nivel de todo. Pero me quedo con la franca mejoría de ahora: veo a un equipo con empaque, con orden… y creo que Juanma (Barrero) lo va a conseguir. Me voy orgulloso en cuanto a haber dado la cara por el club en todo momento a pesar de todas las dificultades por las que hemos pasado en estos 18 meses”.

A pesar de que estaba disconforme con su primera temporada, Garitano aceptó de nuevo el reto de Paco Puertas para intentar el ascenso a Primera Federación a la segunda. Tras quedar cerrada la plantilla y el cuerpo técnico para lo que resta de campeonato, ahora tendrá que seguir desde Zaragoza si la última bala… “Vendré para el playoff. Me llevo el cariño y el respeto de la gente. He intentado siempre hacer lo mejor para el club. Unas veces lo he conseguido más que otras, pero siempre he dado la cara por el club. Me hubiera gustado ascender el primer año, pero a ver qué pasa en este segundo. La valoración de este año habrá que hacerla en mayo”.

