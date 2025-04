El Mérida se examina en Ceuta La expedición viaja con paciencia y estabilidad, pero si el equipo quiere playoff no puede perder este mediodía en el Alfonso Murube

La plantilla del Mérida fue confeccionada en julio no solo para competir partidos como el de este mediodía sino también para ganarlos. Eso debería saberlo. Pero se encuentra aún en un estado tan bajo de seguridad, que lo que dijo Juanma Barrero en su presentación hace dos semanas: estabilidad y paciencia. Si bien, cuidado con la cita de hoy en el Alfonso Murube: el Ceuta marca el playoff y distancia a los emeritenses en cinco puntos. O se acerca, o mantiene las distancias... o catalejo.

«El Ceuta es un rival directísimo porque es el rival de este domingo. Y la semana que viene el rival directísimo será el Vélez», explica Juanma Barrero su discurso. El técnico del Mérida le sigue teniendo fobia a las palabras playoff, final, favoritismo y todas sus similares. Para su suerte, por segunda semana consecutiva podrá contar con todo el plantel: ni un sancionado, ni un lesionado. Así que ha vuelto a descartar a Ebuka y Pedro Lagoa, que no han entrado en convocatoria.

Eso sí, el once y la idea no será la misma a la de hace siete días. «Sí, algo cambiaremos», resume Juanma Barrero. «Nos vamos a enfrentar a un partido completamente distinto al que se dio la semana pasada». Como tendrá menos balón y como tendrá que defender muchísimos más ataques, puede que el cuerpo técnico del Mérida refuerce el centro del campo y las bandas. Un Mario Robles como pivote posicional o un Álvaro Ramón para fortalecer las salidas por los carriles del Ceuta.

«Yo animo a los chicos a que se liberen», se explica Juanma Barrero. «La primera semana es difícil porque el entrenador es nuevo y se atenazan más. Pero siempre que tengamos un buen comportamiento defensivo, de esfuerzo, de presión tras pérdida... hay que intentarlo en ataque. Se perderá y en algunas ocasiones no saldrá, pero no hay que ir con miedo».

El Ceuta, en su Alfonso Murube, no recibe ni un solo gol desde el minuto 18 de la primera jornada. En esos 18 primeros minutos recibió tres del Villanovense, pero desde entonces no ha vuelto a encajar ni uno más como local. Ni el Córdoba fue capaz. Por eso el equipo de Chus Trujillo es quinto y solo ha perdido un partido de los últimos trece: porque es rocoso al cuadrado.

«Es un equipo que juega bastante bien», lo radiografía Juanma Barrero. «Tiene muchos automatismos en salida de balón, quieren la pelota, ser protagonistas... y por muchos momentos lo consiguen. Y después, cuando no tiene la pelota, es un equipo que se organiza bien defensivamente y al que es difícil entrarle por dentro. Son muy compactos. A mí es un equipo que me ha gustado mucho». Si bien los piropos se retroalimentan: «El Mérida tiene muy buenos futbolistas: cada uno puede determinar un partido por sí solo. Tenemos que mostrar nuestra mejor versión y seguir con la dinámica de no encajar goles», valoró en la previa el técnico caballa.

Pues eso, que con paciencia y estabilidad, pero consciente de que la plantilla del Mérida estaba hecha para disfrutar y hacer disfrutar de estos partidos. Lo fácil no tiene valor y los objetivos se consiguen en mañanas como esta. «Vamos cogiendo ritmo y asociaciones nuevas. El ánimo está bien. Hay alegría». Toca volcarla en el examen del Alfonso Murube.