El Mérida evita al gran coco de la primera eliminatoria

Quedaban tan solo dos bolas a extraer: Unión Adarve y Mérida. La primera que sacase el presidente Paco Puertas se enfrentaría al anfitrión Hércules, el coco del bombo de los quintos. Así que el mandatario emeritense respiró, cogió la minipelotita y mientras la abría se le pasó toda la temporada por delante. Que si tanto sufrir por ser segundos para esto, que si jugaremos de visitante ante un estadio lleno de hinchas del rival, que madre mía como no subamos… Y entonces suspiró: el Unión Adarve. El Mérida evitaba al Hércules y se emparejaba, el sábado a las 21.30 horas, con el Palencia Cristo Atlético, el quinto del grupo I.

Con Paco Puertas en la sede de Las Rozas y todo el vestuario de Juanma Barrero siguiéndolo en la sala VIP del estadio Romano, el rival no activó las alarmas del club. La consigna era evitar al Hércules y no ver con malos ojos a los rivales del grupo I y II. Y tocó el del I, que no pierde desde el 13 de marzo y consiguió su clasificación para el playoff de manera matemática en la última jornada tras empatarle a uno al campeón Pontevedra. El equipo dirigido por Rubén Gala llega al playoff con cinco victorias y cuatro empates en las últimas nueve jornadas de la fase regular. En total, catorce victorias, diez empates, diez derrotas, 51 goles a favor y 41 en contra. Ha marcado dos goles más que el Mérida pero también ha encajado quince más.

El Club Deportivo Palencia Cristo Atlético es el primer equipo de su ciudad, aunque el histórico es el Palencia CF, que ha terminado la temporada en mitad de la tabla en Tercera Federación. El rival del Mérida es el equipo del popular barrio de El Cristo, fundado en 1985. Después de casi toda su historia compitiendo en las categorías más bajas del fútbol castellano leonés, ascendió a Tercera en 2010 y el curso pasado a Segunda Federación. En el año de su debut en la categoría, se ha acomodado entre los cinco mejores de su grupo. Esta temporada, además, debutó también en la Copa del Rey y fue eliminado por el Español en segunda ronda tras la remontada en los últimos minutos del conjunto blanquiazul.

En las próximas horas se conocerán tanto las entradas que el club solicitará a la Federación Española y, a partir de ahí, le asignarán el estadio donde se jugará la eliminatoria, que no será nunca el Rico Pérez de Alicante.