El Mérida, de estreno en el Romano

Decíamos ayer... Así regresó Unamuno a las clases en la Universidad de Salamanca tras ser restituido como rector tras la dictadura de Primo de Rivera. Casi dos años después, Juanma Barrero recupera esta mañana su cátedra en el Romano. Por entonces, en una situación muy difícil, dejó al equipo en alza; ahora, también en una situación peliaguda. Decíamos ayer...

«Me incomoda un poco que no nos centremos en el rival», riñe tras una ristra de preguntas sin mencionar al Panadería Pulido. «Quiero que el futbolista tenga la cabeza en que el domingo vendrá un equipo que quiere ganarnos, que no vendrá de vacaciones. Si pensamos que es el último, vamos a tener problemas con esa actitud. Es un buen día para hacer lo que hemos trabajado esta semana. Y que, con un buen comienzo, todo vaya fluyendo».

Y en cada pregunta que le dejaba abierto un resquicio, allá que volvía: «Que nuestra afición pueda tener la sensación que será fácil me preocupa un poco menos. Me preocupa que esa sensación esté abajo, dentro. No vamos a ganar porque sí, tendremos que hacer las cosas muy bien». Y otra vez volvía a la carga: «Me preocupa que tengamos ese grado de complacencia, de pensar que nos van a regalar. Van a competir hasta que vean que el resultado se les va. Porque este equipo siempre ha competido bien, incluso con el Córdoba. Si hacemos las cosas que hemos entrenado, fluirá todo. Pero tenemos que hacerlas». A lo mejor no quedó el mensaje claro...

Si el Mérida quiere jugar el playoff, debería imponerse esta mañana al colista Panadería Pulido, a trece puntos de la salvación y con tan solo una victoria en la primera vuelta: en Antequera. «Con el déficit de puntos que tenemos, hay que sumar fuera de casa. Aunque no sabemos qué Mérida nos vamos a encontrar, así que le he dicho a los chicos que pensemos en nosotros», comentó en la previa el técnico canario, Juan Carlos Socorro, que no podrá contar con el central Samuel, expulsado el martes en el empate ante el Mensajero, ni con el delantero Aday López, que se ha ido del equipo esta semana.

El 'once' del Mérida, sin bajas, será una incógnita, por nombres y por esquema. «No va a haber una idea ni un sistema fijos. Vamos a tener muchas opciones por fuera, por dentro, vamos a tener variedad y eso es salud para un equipo». De ayer solo quedan Cubo y Gaspar.