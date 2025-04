El Mérida espera reivindicarse ante el Vélez

R. P. MÉRIDA. Miércoles, 16 de febrero 2022, 08:08 | Actualizado 08:28h. Comenta Compartir

«Es un momento para que la plantilla dé un paso adelante y se reivindique», terminó Juanma Barrero la rueda previa al choque ante el Vélez. No están disgustados con el punto obtenido en Jerez el domingo, pero sí por cómo lo consiguieron. «Al final es un punto fuera de casa, en un estadio donde no ha ganado casi nadie, así que no lo veo como negativo. Pero sí tenemos una espinita clavada y estoy seguro de que los futbolistas están deseando quitarse el corsé y hacer un buen partido. Que nos soltemos y nos atrevamos. Al final no sabemos lo que va a pasar en el resultado, pero sí tenemos que meter más intensidad para que el aficionado se vea identificado y se enganche».

Lo saben dentro: el ritmo de la segunda parte de Chapín no les va a llevar a ningún lado y, en ataque, el equipo tiene que revolucionarse. Llegar más, tirar más, soltarse más, divertirse más... «El pasado domingo nos faltó fluidez con el balón, tener las ideas más claras, pero creo que estuvimos mejor que en Ceuta, aprovechando más transiciones y llegando con más claridad», analiza Juanma Barrero, que ha levantado al equipo del diván y ahora le toca convencerles de que se lo crean.

Esta noche solo pueden sumar ellos... o el Vélez, a día de hoy rival directo por meterse en los playoffs de ascenso. No se puede guardar nada el Mérida en estos dos próximos partidos seguidos en el Romano, no por los puntos, ni por acercarse ni por las distancias, sino para demostrar que de verdad puede ponerse a la altura de Cacereño o Ceuta. «Tenemos que tener puestos los cinco sentidos en el partido de mañana», vienen avisando desde el cuerpo técnico.

Volverán a estar los mismos que en Chapín, porque Gaspar sigue arrastrando molestias en su gemelo y volverá a ser baja. Se esperan pocos cambios: seguramente Higor Rocha de titular y algún extremo para abrir banda y buscar a los delanteros. «El Vélez compite muy bien en casa y le cuesta más fuera, porque los escenarios son diferentes. Pero es un equipo que tira buenas transiciones y son verticales y peligrosos. Más allá de las derrotas, siempre tienen ocasiones. Si sabemos controlar sus ataques rápidos y cómo atacan su delantero y tres mediapuntas, tendremos mucho ganado».

Los malagueños, dos puntos por encima en la tabla y sin bajas por sanción, están sumando en casa lo que no son capaces de hacer a domicilio. Lejos de su feudo no gana un partido desde finales de octubre, en Cádiz. Y si quieren terminar la temporada soñando con el playoff, necesitan, al igual que el Mérida, dar un paso hacia adelante, en su caso, como visitantes.

