El Mérida se encomienda a Aitor Pons

Los diez goles y la calidad entrelíneas de Lolo Pla, sancionados. Los seis y todo el trabajo de Higor, lesionados. Así que todas las miradas se dirigirán este mediodía a Aitor Pons, en racha tras mojar en las dos últimas jornadas ante Tamaraceite y San Fernando. El delantero menorquín ha participado más este año que sus dos compañeros de delantera: ha jugado todos los partidos del curso menos uno, el del Panadería Pulido en el Romano, precisamente el primero de Juanma Barrero en el banquillo. Pero con el técnico de Don Álvaro ha sido cinco veces suplente y, con la de hoy, cuatro veces titular. Un domingo más, no dejará de correr para presionar y desmarcarse. Ahora el equipo espera que complete su tercer domingo celebrando. De momento, todos sus goles han llegado ante conjuntos canarios.

Porque, según el nuevo refranero del Romano, no hay diez sin once. Aunque alguna vez tendrá que llegar, fastidian pronto los estadistas. Deseos y probabilidades aparte, el Mérida de Juanma Barrero, que aún no ha perdido en 2022, busca su undécimo partido invicto en un escenario que le recuerda demasiado al de hace dos semanas, cuando se impuso 0-3 al Tamaraceite. Más por las condiciones del partido que por el rival: el campo, sus dimensiones, el viento... «El equipo al principio no va a estar cómodo en el partido», avanza el técnico emeritense. «El balón va a botar mucho, habrá que adaptarse también al fuerte viento que haya... Pero, a partir de ahí, nos enfrentamos a un equipo muy diferente al Tamaraceite. El partido, creemos, no tendrá nada que ver».

Hace dos semanas, el rival de los emeritenses tocaba y buscaba, siempre con el balón en su poder, y el de hoy será más directo, de segundas jugadas y de atacar de manera más rápida y vertical. «El Mensajero ha encontrado su forma de competir en los partidos, de hacerse duro en su casa, controlando muy bien las dimensiones de su campo. Están defendiendo últimamente muy bien, y por eso no están recibiendo muchas ocasiones de gol. Están creciendo a partir de ahí», los radiografía Juanma Barrero. No obstante, los de Yosu Uribe nadan a cinco puntos del playoff de descenso y a siete de la salvación con un partido menos porque solo ha sumado un triunfo en los últimos trece partidos.

Seguramente a Aitor Pons lo acompañe arriba Artiles, aunque por sus condiciones naturales el canario estará más cerca de Robles y Goma que del área contraria. Por lo demás, no se esperan grandes sorpresas en un 'once' que busca seguir con la mejor racha que se le recuerda al equipo en años.