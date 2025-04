Mérida 'Efectividad Deportiva'

En la primera llegada clara, en el primer tiro a puerta, Álvaro Ramón adelantó al Mérida a los diez minutos. Y en la segunda llegada ... clara, en el segundo tiro a puerta, Higor Rocha puso el definitivo 0-2 en el 21. Y The End. El mejor visitante del grupo fue capaz de imponerse en el segundo campo más complicado… y, además, mereciéndolo. Porque fue un partido tan serio como cómodo del equipo de Juan García.

Hace una semana, ante el Mensajero, sufría un fiasco que este domingo ha sabido utilizar a su favor: tras el 0-2 ha conseguido que pasaran muy pocas cosas en el partido. Y las que pasaban, decían más del Mérida que del Antequera. Porque en la segunda parte, aunque se ha jugado más en campo emeritense porque los locales estaban obligados a empujar, eran más peligrosas las contras no finalizadas del Mérida que los ataques en estático y los disparos lejanos del Antequera.

La peor de las noticias fue la lesión de Higor Rocha, que a veinte minutos del final se tiró al suelo por un chasquido en el isquio. Parece rotura, de las preocupantes, pero habrá que esperar a las pruebas de estos días. Que no haya semana sin lesionados, no vaya a ser que se acostumbre el vestuario. Por lo menos David Rocha, Gaspar y Héctor Camps ya compiten y empiezan a sumar minutos de calidad. Por lo menos.

Aunque el partido completo que se marcó el Mérida en El Maulí lleva la firma de todos, siempre hay futbolistas que cogen primero el bolígrafo. Como Artiles. No es lo que le da al equipo con el balón en juego sino también lo que es cuando no lo está. Por ejemplo: en los primeros minutos de la segunda parte, cayó Carmelo Merenciano con la mitad de su cuerpo sobre el campo y la otra mitad fuera de él… y ahí que se apresuró Artiles para meterle dentro, no fuera a ser que sacara rápido el Antequera o no fuera a ser que le pasaran cosas al partido. Por no escribir del pase que le regala a Álvaro Ramón en el primer gol.

Antequera Iván Moreno; Manu, David Humanes, Mauro (Juanjo Fernández, min.85), Sergio Díaz; Javi López (Sergio García, min.58), Crespo (Marcelo, min.58), Nacho Pais, Isra (Juanma Hernández, min.58); Luismi e Iván Aguilar (Cyzas, min.70). 0 - 2 Mérida Javi Montoya; Felipe Alfonso, Bonaque, Nacho González, Álvaro Ramón (Héctor Camps, min.46); Mario Robles, Artiles (Marckus, min.82), Carmelo Merenciano (Gaspar, min.63), Guille Perero; Aitor Pons e Higor Rocha (David Rocha, min.69). Goles: 0-1: Álvaro Ramón, min. 10. 0-2: Higor Rocha, min. 21

Árbitro: Moreno Muñoz, del colegio murciano. Amonestó a los locales David Humanes, Mauro y Marcelo y a los emeritenses Higor Rocha, Artiles, Álvaro Ramón, Bonaque y Felipe Alfonso

Incidencia: Alrededor de 1.200 espectadores en El Maul

Como Carmelo Merenciano, que cada día se atreve más y le sale mejor. Como Álvaro Ramón, que está jugando de lateral y ya suma su segundo tanto. Como Mario Robles, que corre por él y por todos sus compañeros y está donde debe y más allá. Como Guille Perero, al que se le cae una lágrima cada vez que pisa línea de fondo, como en el segundo gol emeritense. O, sobre todo, Aitor Pons: el delantero balear no está teniendo suerte de cara a puerta, pero es que trabaja y aporta tanto que hasta da igual que no acierte.

Juan García repitió 'once' por tercera vez consecutiva. Y goles aparte en las dos primeras llegadas serias en los primeros veinte minutos, el equipo volvió a conceder entre poco y nada. Sabía de los centros laterales y el juego directo hacia Iván Aguilar y las segundas jugadas y ahí secó al Antequera. Y cuando no conseguía secarlo, aparecía como último eslabón Javi Montoya. Lo más peligroso del cuadro andaluz fue un disparo en el 27 escorado que salió muy por encima del larguero.

Tras el descanso, el Mérida intensificó lo que estaba haciendo tras el 0-2: que no pasara nada. Y nada más pasó. Dio un paso hacia adelante, por obligación, el Antequera o un paso atrás, por conveniencia, el Mérida… pero no repercutió ni en ocasiones ni en la dinámica del partido. Además, conforme transcurría el partido, más espacios encontraba y más salía el conjunto emeritense a la contra. Se lesionó Higor Rocha, se cansaron Artiles y Carmelo Merenciano, aparecieron Héctor Camps, Gaspar y David Rocha, debutó Marckus y el Mérida salió de El Maulí como el mejor visitante del grupo y con la sensación de que está preparado para afrontar lo que le viene. Y lo que le viene es…