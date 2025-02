El Mérida desquicia al Don Benito

R. P. Domingo, 6 de marzo 2022, 21:53 Comenta Compartir

Parece que no es la misma temporada, pero sí lo es. Roto como estaba hace unos meses, ahora casi no se le ven ya las cicatrices a este Mérida que compite, juega y cree. Primero compite, cuando el resultado es el inicial y tiene que ... masticar el partido; luego juega, cuando ya va por delante y se atreve a soltarse; y por último cree, porque intenta cosas que antes ni se las planteaba. Y cuando se recrea en la cresta de la ola, como ahora, aparecen futbolistas como Lolo Pla, que ayer se marcó el mejor partido de la temporada; Artiles, que sigue a lo suyo; Guille Perero, que no cesó en arar su banda; y Mario Robles, que se comió todo el centro del campo.

También ayudó mucho el Don Benito, que se diluyó tras el primer gol y decidió no comparecer más. Siguió concediendo, una jornada más, sus regalos atrás… pero es que, ofensivamente, inquietó menos que nunca desde la llegada de Roberto Aguirre. Hizo más en el primer minuto de juego que en los 89 restantes. En esa primera jugada, Santana abrió a derecha, conectaron Raly y Trinidad y Dani Martínez ejecutó el pase de la muerte disparando alto. Y encima, al rato, Cubo vio la amarilla en su primera entrada de la tarde y todo parecía teñirse de rojiblanco calabazón. Pero paulatinamente empezó a despertar el Mérida, a tocar en corto porque en largo nunca le salía, a jugar con Lolo por delante de Higor y viceversa en lugar de en paralelo, a juntarse por banda derecha Artiles, Diego López y Guille Perero… y justo ahí empezó a girar el partido de lado emeritense. Y si encima, en su primer disparo a puerta, vio gol… pues cuesta abajo todo. Lanzó una falta centrada Diego López, Sebas Gil ni atajó ni despejó, recogió el rechace Lolo Pla, que la volvió a meter en área pequeña, y ahí apareció Felipe Alfonso para empujar. El talento de Artiles Si en los primeros quince minutos se jugó al ritmo que quería el Don Benito gracias a la manija de Santana, a partir del 1-0 se jugó a lo que quería el Mérida gracias al talento de Artiles. Y poco antes del descanso, nada más perder Santana una pelota en la zona de tres cuartos del campo emeritense, Roberto Aguirre presagió lo que iba a pasar: se giró cabreado hacia su banquillo, pegándole al aire con el puño y no vio cómo Guille Perero corrió toda su banda derecha para ponerla casi en línea de fondo y que rematara casi a placer Lolo Pla. Mérida AD Javi Montoya; Felipe Alfonso, Emilio Cubo, Bonaque (Ebuka, min. 86), Álvaro Ramón; Mario Robles, Artiles, Diego López (Carmelo, min. 74), Guille Perero; Higor Rocha (Aitor Pons, min. 68) y Lolo Pla (Héctor Camps, min. 86). 3 - 0 CD Don Benito Sebas Gil; Trinidad, Garrido (Lolo Pavón, min. 58), Gonzalo, Álex Herrera (Cavaco, min. 79); Essomba (Makanjuola, min. 73), Santana, Dani Martínez (Manu Miquel, min. 58), Raly Cabral; Abraham Pozo y Turmo (Álex Guijarro, min. 79). Goles 1-0: Felipe Alfonso, min. 20. 2-0: Lolo Pla, min. 45. 3-0: Mario Robles, min. 84.

Árbitro Holgueras Castellano, del colegio castellano-leonés. Amonestó a los locales Cubo, Diego López, Bonaque y Artiles y a los rojiblancos Essomba, Carlos Garrido, Trinidad, Abraham Pozo y Turmo

Incidencias Alrededor de 2.700 espectadores en el estadio Romano José Fouto Hasta ahí, Lolo había contribuido al ataque del equipo peleando y bajando todo lo que llegaba. Pero desde ahí, se vino arriba e intentó de todo, y casi todo le salió como quería. Disparó más, le anularon un gol, repartió mejor y le inyectó calidad a cada ataque de su equipo en la segunda mitad. Porque tras el paso por los vestuarios, el Mérida siguió controlando el partido. La única noticia del Don Benito fue una falta que puso Abraham Pozo al segundo palo, que Gonzalo volvió a meter al área pequeña y que blocó Javi Montoya antes de que Turmo pudiera interceptar. Pero nunca dio el conjunto rojiblanco la sensación de meterse en el partido. Si el gol de Lolo Pla al filo del descanso no había matado el partido, lo mató Mario Robles embocando a la red una falta extraordinariamente lanzada por Carmelo Merenciano a diez minutos del final. Mientras el Don Benito tendrá que centrarse en corregir sus tantas concesiones y salvarse, el Mérida vuelve a playoff, se queda a un punto del tercero Montijo y le mete dos puntos al sexto puesto. Lo impensado hace apenas dos meses. Juanma Barrero | Técnico del Mérida «Por momentos hemos jugado muy bien» Nueve partidos dirigiendo al equipo y ni una derrota. «Pero algún día llegará y hay que estar preparados. Lo que no es normal es lo que está pasando ahora», dice Juanma Barrero, uno de los principales culpables de la recuperación psicológica y futbolística del equipo. «En el primer cuarto de hora no hemos estado cómodos, pero a partir del 15 hemos ajustado algunas cosas y hemos empezado a ser superiores. Aún así, haciendo las cosas bien como las estábamos haciendo, los goles han llegado a balón parado y por un error suyo. Para que nos hagamos una idea de la liga que estamos jugando. Por momentos hemos jugado bien. Hacía tiempo que no ganábamos un derbi y ya nos hemos quitado otra cosa de encima», apuntaba el técnico del Mérida. Roberto Aguirre | Técnico del Don Benito «Vivimos condicionados por nuestros errores» Poco más de seis minutos duró la comparecencia de Roberto Aguirre y el 95% del discurso ahondó en los regalos del equipo. «No hemos estado bien. El Mérida ha ganado justamente. Pero vivimos muy condicionados por los errores que cometemos. Te pueden hacer goles, pero es que los tres de hoy son evitables. No me voy cabreado por la derrota sino por las situaciones previas a los goles». Y mandó un aviso serio al vestuario: «Ya lo hemos hablado más veces, pero nunca nos sirve de escarmiento. A ver si a partir de ahora, de lo que nos ha pasado hoy, nos sirve para aprender. Porque no veo que los rivales concedan tanto como nosotros y hacer gol en esta categoría es complicado».

