El Mérida se decanta por Sergi Guilló

El Mérida aún desconoce si lo próximo que publicará será la presentación de la campaña de abonados o el nombre del nuevo entrenador. De momento, ... el favorito de la terna de candidatos con los que se ha entrevistado la comisión deportiva en los últimos días es Sergi Guilló Barceló (Elx, Alicante, 1991), ya ex técnico del Orihuela de Segunda Federación durante estos últimos seis meses.

Según informa el club, el preparador alicantino encaja perfectamente en el perfil que están buscando y que tanto se ha aplicado en explicar en las entrevistas de las últimas semanas: se trata de un entrenador joven y moderno, de gran profundidad en sus análisis tácticos, al que le gusta el buen trato de balón y el juego ofensivo. Que con sus equipos siempre pasen cosas. Además, los que han seguido su corta trayectoria en los banquillos le destacan su capacidad de liderazgo en el vestuario, incidiendo en su discurso y el don que tiene para llegar al futbolista.

Sergi Guilló, tras jugar como mediocentro defensivo en el Elche, Murcia, Linares y la Serie C italiana, se retiró prematuramente de los terrenos de juego por una lesión de rodilla. Si bien, en su última etapa como futbolista ya se le adivinaba un futuro prometedor como entrenador, según los que le trataban de cerca. Empezó a entrenar en los cadetes y los juveniles del Elche, pero la pandemia frenó su progresión en el club ilicitano. De ahí marchó como segundo al banquillo del Orihuela en la 20-21, un año después se lo llevó Mario Simón al cuerpo técnico del Murcia durante dos temporadas y en este último mes de diciembre firmó con el Orihuela, en sustitución de Óscar Sánchez, para salvarle del descenso a Tercera Federación.

Ampliar Sergi Guilló

Cogió al equipo en promoción de descenso y, tras auparlo a la cuarta plaza del grupo IV, lo ha dejado perdiendo la última eliminatoria de ascenso a Primera Federación frente al Barakaldo: eliminó al Badalona en semifinales y cayó en la final tras empatar a tres en Lasesarre por la mejor clasificación del cuadro vasco en la Liga regular. A pesar de la importante propuesta de renovación ofrecida por Luis Vicente Mateo, director general del Orihuela, Sergi Guilló ha preferido declinarla. El UCAM Murcia es otro de los clubes interesados en hacerse con sus servicios de cara al próximo curso, pero el Orihuela ya ha desvelado que el técnico ha rechazado su oferta de renovación por emprender un proyecto de superior categoría.

El alicantino es el que más gusta en la comisión deportiva del Romano y al que desean cerrar, si no está cerrado ya, en las próximas horas para presentarlo esta misma semana. Con Sergi Guilló, y a la espera de concretar el cuerpo técnico que le acompañará, el Mérida tendría cerrada su parte deportiva, después de que David Rocha firmara el pasado viernes su nuevo contrato como miembro de la comisión deportiva del club.

Las nuevas funciones de Rocha

El nuevo rol del ex técnico emeritense será ver, seguir y proponer jugadores; realizar informes; y opinar y aconsejar al que tenga la última palabra. Se encargará de presentar a los nuevos fichajes pero, salvo situación dramática, no tiene intención de regresar al banquillo en el caso de que la trayectoria del equipo se torciera. Después de la segunda reunión con Alejandro Pérez, David Rocha podría haber saltado a la terna de posibles candidatos al banquillo 24-25 del Romano, pero el propio técnico cacereño lo desechó, a pesar de las recomendaciones internas. Ambas partes entienden que, si no había confianza el pasado mes de mayo, no sería conveniente empezar de nuevo en junio, principalmente por las posibles dudas.