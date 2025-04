El Mérida completa la gran remontada

Juanma Barrero, técnico del Mérida AD: «Hay mucha ilusión por conseguir algo bueno»

«Hay mucha ilusión en el grupo por conseguir algo bueno», terminó Juanma Barrero su intervención ante los medios minutos después de conseguir el subcampeonato del grupo. A las 11.30 horas estará él y su cuerpo técnico muy pendientes de los posibles rivales en la primera eliminatoria por el ascenso. «El objetivo en Las Palmas era competir bien sin perder a ningún jugador. No tenía duda de que el equipo iba a volver a competir bien y encima han tenido oportunidades jugadores que no venían siendo tan habituales. Estoy muy orgulloso de lo que han conseguido estos jugadores con mucho trabajo y doble esfuerzo».

Adriá Rojas hizo una parada descomunal para evitar el 2-1, Pedro Lagoa fue uno de los mejores del partido, Gaspar dispuso de muchos minutos para recuperar ritmo, aparecieron algunos minutos Carmelo y Ebuka, el rato del canterano Roberto Fernández no fue de relleno… «Adriá, por ejemplo, está creciendo mucho y ha aparecido cuando más lo hemos necesitado. Me alegro mucho por él porque curra en una posición que no es fácil».

«Las Palmas juega bien al fútbol. Tienen mucha calidad y jugadores bien dotados. Al principio hemos conseguido robarles en presión alta, pero al no penalizar con ocasiones de gol ellos han seguido teniendo la misma tranquilidad para seguir jugando desde atrás, y cada vez robábamos menos. Así que nos hemos replegado atrás e intentar salir a la contra. Más aún con el 0-1, cuando ellos han llevado más control de juego. Y tras el 1-2, sí hemos hallado más contras peligrosas y así es como ha llegado la jugada del penalti para el 1-3», terminó valorando el técnico del Mérida.