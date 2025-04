El Mérida cierra el fichaje de Fran Viñuela

R. P. Mérida Miércoles, 18 de mayo 2022, 19:46 Comenta Compartir

Mientras el cuerpo técnico prepara con mimo las semifinales por el ascenso de este sábado en Alcoy, la dirección deportiva hace ya tiempo comenzó a configurar la plantilla del curso que viene. Encabezada y liderada por el propietario Mark Heffernan y apoyada en el trabajo de campo de David Rocha y Luismi Patiño, la planificación de la próxima temporada está más que encauzada, a la espera de saber si el equipo estará en Primera o Segunda Federación para terminar de ultimarla.

El primer fichaje de la 22/23 es el extremo derecho del Villanovense Francisco Javier Viñuela Campos (Villafranca de los Barros, 1998), que ha firmado para las próximas dos temporadas. Aterrizará en el Romano, ya con ficha senior, después de completar una de sus temporadas más completas y regulares: ha jugado 32 partidos (28 de ellos como titular) y ha anotado cinco goles. Sus características principales son la arrancada explosiva, la velocidad y la llegada al área.

Explotó hace cuatro temporadas en el Príncipe Felipe de la mano de Scatoralo y Ximo Más, siendo titular indiscutible en aquel Cacereño y anotando siete goles. Firmó al año siguiente por el filial del Extremadura, cuyo primer equipo recién había ascendido a Segunda A ese verano. Y desde el 2019 hasta ahora ha defendido la camiseta del Villanovense, con el que ha conseguido un ascenso y debutar en Segunda B.

No obstante, Fran Viñuela no es el único futbolista que el Mérida tiene cerrado para la próxima temporada. También tiene atado a dos jugadores más que participarán las próximas semanas en el playoff de ascenso de Alicante. Y tiene en mente, según la categoría en la que finalmente esté, el nombre de otros jugadores con los que ya ha mantenido conversaciones. Más Bonaque, renovado hasta el 2024, y varios miembros más de la actual plantilla con los que ya se han iniciado las negociaciones de renovación.

200 entradas en lugar de 1.000

Tras la reunión con la Federación Española, el Mérida reculó en el número de entradas solicitadas para el choque ante el Cristo Atlético. Como cada club ha de hacerse cargo de las entradas que no venda, la entidad emeritense ha decidido pedir tan solo 200, en lugar de las 1.000 iniciales. A última hora de la tarde de este miércoles aún no habían sido enviadas dichas entradas, por lo que el Mérida espera tenerlas a lo largo del jueves para empezar a vendérselas a los aficionados que viajen en coches particulares. Este miércoles se completó el primer autobús gratuito y hay poca confianza en que vaya a salir el segundo. Mientras, la entidad continúa trabajando en poder ofrecer el partido en pantallas gigantes a los emeritenses que no se desplacen, pero están estudiando la manera correcta de hacerlo y que les ampare la legalidad.

