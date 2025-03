El Mérida cambia a David Rocha por Diego López

R. P. MÉRIDA. Viernes, 21 de enero 2022, 08:39 Comenta Compartir

El Mérida del domingo ante el Panadería Pulido será casi irreconocible. Nueva cara en el banquillo, dos nuevas incorporaciones sobre el terreno de juego y ningún lesionado en la grada. La situación es inédita. Juanma Barrero podrá incluso hacer descartes en la convocatoria: ya puede contar con el recuperado Héctor Camps y los dos nuevos fichajes están disponibles para debutar. Tanto el mediocentro Ignacio Goma, que lleva ya dos semanas entrenando con el grupo, como Diego Martín López Silveira (Maldonado, Uruguay, 1995), el último en llegar y que ya se ejercitó ayer por primera vez junto a sus nuevos compañeros.

La ficha senior que ocupará este mediocampista ofensivo uruguayo será la que deje vacante David Rocha, una de las bajas en este mercado de invierno. El mediocentro cacereño, que llegó hace justamente un año al Romano, ha jugado 16 partidos en esta primera vuelta (nueve de ellos de titular) y ha participado con una asistencia. David Rocha se planteará en los próximos días qué hará con su carrera. De momento, la dirección deportiva ha dado de baja su ficha pero sigue perteneciendo a la entidad emeritense.

Diego López llega procedente del Atlético Pulpileño, donde era el capitán y donde había jugado doce encuentros (once de ellos como titular) y marcado un gol en el grupo V de la Segunda RFEF. Antes, pasó por la cantera del Real Madrid, Alzira, UCAM Murcia y Lorca Deportiva, entre otros equipos. «Se trata de un centrocampista diestro que puede ocupar varias demarcaciones, con mucha calidad asociativa y gran facilidad para conectar con la parcela ofensiva del equipo», lo define la dirección deportiva emeritense. «Me salió esta opción y no me lo pensé dos veces: hice todo lo posible por sumarme al proyecto. Tengo amigos que me han hablado muy bien de este club y lo considero un histórico. Me considero un jugador inteligente y, para mí, lo más importante siempre es el equipo», soltó en sus primeras declaraciones en las redes del club.

El Mérida también confirmó ayer la baja del lateral Diego Parras, que no ha podido llegar a debutar debido a una lesión de pubis. El jugador canario, no obstante, seguirá perteneciendo al Mérida y, tras llegar a un acuerdo con el club, dejará su ficha libre para que la ocupe Ignacio Goma. Como mucho, habrá un fichaje más.