El Mérida busca la cuarta consecutiva en Chapín

Es verdad que tan solo ha jugado tres partidos, pero no ha cedido el Mérida ni un solo punto en lo que llevamos de 2022. Y sin embargo se antoja vital la semana de tres partidos que tiene por delante, que le pueden posicionar como es debido o alejarlo casi definitivamente del playoff. Ahora es cuando entiende lo grave que fue perder cinco partidos consecutivos entre noviembre y diciembre. Porque sus rivales directos tropiezan, pero se caracterizan por su regularidad.

No obstante, Juanma Barrero no piensa en eso ni un segundo. «No puedo pensar en todas las vallas que tenemos por delante. Hay que saltar la primera». Y la primera es Xerez, un equipo de nivel que no está cumpliendo con las expectativas. «Pero lleva tres victorias seguidas en casa, jugando bajo la misma presión de no haber sacado antes resultados positivos a domicilio. Están acostumbrados a afrontar este tipo de partidos», reflexiona el técnico del Mérida.

Sin Gaspar, con molestias en un gemelo, y Pedro Lagoa, que no ha viajado por decisión técnica, Juanma Barrero sí se llevó ayer a Jerez a Carmelo Merenciano, que empezó a entrenar el jueves tras recuperarse de la covid. A partir de ahí, se intuyen nombres y posiciones pero no certezas. «Tenemos pensadas cosas, pero no quiero desvelar nada. No obstante, una cosa es poner a jugadores y dibujar sistemas y luego, las propias características de los jugadores les acaba recolocándoles donde mejor se encuentran, como hace dos semanas en Ceuta».

Cambios habrá porque no espera el técnico del Mérida el mismo partido que en Ceuta. «No, el Xerez tiene otras características. A nosotros nos gustaría volver a dar la imagen de solidez y seriedad, pero combinarla con tener un poco más de balón, de tranquilidad y poso con él». Quién será el lateral derecho, quiénes ocuparán las bandas y si jugarán Higor Rocha y Lolo Plá los dos en ataque. Esas tal vez sean las únicas dudas en torno al 'once' de Juanma.

Los jerezanos, que acumulan cuatro 1-0 consecutivos en Chapín, contarán en sus filas con dos exemeritenses como Marc Fraile y Gonzalo Poley, ambos llegados en el mercado de invierno. Por su parte, con el Mérida viaja un buen conocedor del equipo de José Herrera: Ignacio Goma. Así que Goma y diez más.