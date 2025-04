Mérida, te van a ver ascender

R. P. MÉRIDA Sábado, 28 de mayo 2022, 14:08 | Actualizado 19:38h. Comenta Compartir

Unos 500 lo harán desde allí y toda la ciudad desde aquí. O esa esperan. Los balcones están engalanados, las banderas blanquinegras se reparten por toda la ciudad, la ilusión se entremezcla con el miedo y este domingo no importa nada más que La Final. Sí, con mayúsculas. Porque, si se subiera, sería el ascenso más importante desde el que le devolvió a Primera División en junio del 97. Los últimos cuatro han sido de Tercera a Segunda B, el de este domingo sería a Primera RFEF. Sigue siendo la tercera categoría del fútbol nacional, pero ya saben: no es lo mismo.

Y más después de las tempestades que han sacudido al curso. En los últimos cuatro ascensos, el Mérida fue primero o segundo todo el año. Este domingo, sin embargo, nadie se olvida de la marejada que zarandeó al equipo en mitad de la travesía, poco antes de Navidades. Tanto, que a punto estuvo de hundirse. Pero reflotó, y encima ha conseguido nadar los últimos kilómetros a velocidad de crucero. Este domingo ya ve la orilla, y el tesoro medio hundido en la playa… pero tiene que llegar antes que el Teruel. Está unas brazadas por delante (por eso de que le vale el empate al final de la prórroga), pero no mucho más. Conciénciense: la final está igualadísima. Puede subir cualquiera.

«Somos dos equipos que nos parecemos en muchos comportamientos», analizó Juanma Barrero en la previa antes de subirse al bus. «Así que será un choque muy igualado. Habrá momentos para todo. Momentos en los que ellos tengan el balón y tengamos que sufrir, momentos en los que atacaremos y ellos replegarán… Somos dos equipos que manejamos bastantes cosas». Es cierto que el Mérida llega como subcampeón y con el ánimo subido después de lo que ha hecho en los últimos cuatro meses de competición, pero el Teruel viene de meterle cuatro y ser muy superior al Cacereño y tirarse casi todo el año entre los dos primeros puestos de su grupo.

«Somos dos equipos que nos parecemos en muchos comportamientos, así que será un choque muy igualado» Juanma Barrero Técnico del Mérida AD

«Ha llegado el momento en el que tenemos que estar más pendientes de nosotros mismos que de ellos», suelta el técnico del Mérida. «Nos hemos fijado en dos o tres detalles suyos, pero ya tenemos que mirarnos a nosotros». Con Álvaro Ramón como única baja, las únicas dudas son quién jugará de inicio en defensa, si Héctor Camps o Emilio Cubo, y quién lo hará en el medio, si Goma y Mario Robles o uno de los dos y Diego López. «También intuyo un partido largo, o sea que necesitaremos en el banquillo recursos para cambiar las dinámicas. Hay gente fuera que nos ayuda muchísimo cuando entran».

Por si acaso, el Mérida no piensa en eso del empate en el minuto 120. «Este equipo no sabe ir a por el empate. Y si no sabemos, es tontería buscarlo. No nos encontramos cómodos jugando así. ¿Que después el rival te lleva a defenderte más atrás? Puede pasar. Pero nosotros no vamos a renunciar al ataque, a las transiciones, porque lo entendemos así. Uno no puede luchar contra lo que sienten sus jugadores, y ellos lo sienten así. Sería un error por nuestra parte meternos atrás. Un error muy grave», puntualiza Juanma Barrero.

«Este equipo no sabe ir a por el empate. Y si no sabemos, es tontería buscarlo. No nos encontramos cómodos jugando así» JUANMA BARRERO Técnico del Mérida AD

Ya está todo preparado. El césped. «No está mal, me han dicho, a pesar del Campeonato Iberoamericano de atletismo que se celebró allí la semana pasada». Las dimensiones del campo. «Es un poco más ancho que el Romano e igual de largo». La pista de atletismo. «El aficionado lo verá un poco más lejos, pero los suyos también». Y la afición, que llegará al mediodía. Está todo tan contado como explicado. Ya no hay más palabras que escribir. Las próximas serán para contar o un ascenso… o para secar las lágrimas.

MÉRIDA AD-TERUEL MÉRIDA AD Javi Montoya; Felipe Alfonso, Bonaque, Nacho González, Héctor Camps o Emilio Cubo; Mario Robles, Goma, Artiles, Aitor Pons; Higor Rocha y Lolo Pla.

CD TERUEL Taliby; Hermelo, Cabetas, Ceballos, Carlos Javier; Jaime, Borja Romero, Aparicio, Alfredo; Emaná y Guille Andrés.

ÁRBITRO Roca Robles (murciano).

ESTADIO Y HORA Camilo Cano de La Nucía, 18.00 (Canal Extremadura). El Mérida estará representado en las gradas por el desplazamiento de unos 500 emeritenses.

Temas

Fútbol