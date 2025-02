El Mensajero pone a prueba el efecto Visnjic

ESTRELLA DOMEQUE VILLANUEVA DE LA SERENA. Domingo, 20 de marzo 2022, 09:14 Comenta Compartir

Entrenador nuevo, victoria segura. Un refrán futbolístico que no siempre se cumple, pero que ahí está siempre que llega un nuevo inquilino al banquillo. Josip Visnjic se estrena hoy como técnico del Villanovense y, si quiere cumplir el objetivo, el debut debería traducirse casi de forma obligada con una victoria ante el Mensajero. Con solo nueve jornadas por delante y partiendo a dos puntos de la liguilla, cualquier tropiezo puede hacer que no se cumpla ese reto marcado por la directiva serona y que no ha podido completar Juanma Pavón.

Sin embargo, pocos cambios se esperan en cuanto al juego, al menos así lo vislumbra el propio Visnjic. «No es momento para tocar muchas cosas, tampoco hay tiempo, pones pinceladas de tu idea y de cómo piensas que el Mensajero puede jugar», dice el entrenador serbio, que comenzó el miércoles a trabajar con el equipo serón. «Llevamos dos días trabajando conceptos tácticos y ofensivos, la predisposición es bastante buena y, en general, bastante bien».

Sobre el Mensajero, que suma cuatro jornadas sin ganar, señala que es el típico equipo canario, esto es, «cuando tienen balón saben jugar y nos pueden hacer daño si no hacemos las cosas bien». El conjunto de La Palma, al contrario que los serones que pelean por arriba, buscará hoy una victoria que les haga aumentar sus opciones de salvación. «Tienen buenos jugadores, con un nuevo entrenador que lleva cuatro o cinco semanas y que tiene mucha experiencia; el sistema de juego cambia en cada partido y hay algunos en los que se cambia el sistema al descanso, eso te da un poco de dudas sobre cómo preparar el partido, pero trabajamos para contrarrestar y hacer cosas ofensivas», argumenta Visnjic, que hoy no podrá contar con el delantero Seth Vega por sanción. Pese al recurso planteado por el Villanovense, tampoco estará Javi Sánchez, al que se espera ver regresar con el equipo la próxima semana, ni Álvaro Clausí, también en proceso de recuperación.

Con estas ausencias, Jesús Sillero podría regresar como titular a la línea ofensiva de los serones, en defensa vuelve Moi tras cumplir sanción el pasado domingo y acompañará así a Cortijo, mientras que en el centro del campo no se esperan novedades, aunque está por ver el planteamiento de Visnjic para su primer once.