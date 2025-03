La mejor versión de Isma Cerro se apunta al playout

Este fin de semana se cumple justo un año de las semifinales del playoff de ascenso a Primera RFEF que el Coria disputó frente a ... La Nucía cayendo 2-0. El conjunto celeste fue la revelación del grupo IV de la cuarta categoría tras subir el verano anterior. En pleno recordatorio de esa efeméride, este domingo (11.30 horas), se mide al Deportivo Aragón en el primer asalto de otra cita con la historia, más trascendental si cabe. Porque blindarse de bronce no era una aspiración, más bien una recompensa que le concedió un 2022 excelso, pero la permanencia se torna una necesidad para dar continuidad al proyecto.

Isma Cerro formaba parte de ese plantel que rozó con la yema de los dedos los laureles del último escalón previo al profesionalismo y ahora peleará para preservar su plaza en la división interregional. «El lunes fue de luto, pero desde el martes estamos pensando ya en ganar en Zaragoza», explica el extremo cacereño en referencia a la última jornada de temporada regular que los abocó a jugar el playout.

Al no depender de sí mismos y con las probabilidades en contra, era un desenlace que contemplaban y lo asumen sin dramatismos, «teníamos la ilusión de sacar los tres puntos y que alguno pinchara», pero no hicieron los deberes en el duelo (3-3) ante un Socuéllamos descendido que se puso 0-2. «Lo vivimos con nerviosismo y tensión, el partido se volvió loco y ellos tenían buena contra. No tenían nada que perder y eso es muy peligroso, además de que su portero paró muchos tiros nuestros».

Los caurienses cuajaron un inicio de curso alentador, llegando a su momento álgido a finales del pasado año, con la eliminación del Fuenlabrada en la Copa y codeándose con la burguesía de Segunda RFEF. «A mitad de temporada nadie diría que estaríamos en descenso, porque estábamos más cerca del playoff, pero ha sido una montaña rusa y nos ha tocado ir en bajada». Acumularon dos meses y medio sin celebrar un triunfo y llegaron al tramo definitivo en plena recesión. Pero lo más preocupante era el bloqueo que sufría la plantilla. «Es una situación difícil, ves que no ganas partidos y que te cuesta muchíssimo generar ocasiones para meter goles», narra Isma Cerro.

Y, como es habitual, cayó el eslabón más débil, el entrenador. «Es duro porque coges cariño a todos, pasas más tiempo con ellos casi que con tu familia, pero a veces el equipo necesita un cambio». Diego Merino relevó a Alberto Urquía y el revulsivo funcionó. «Insiste mucho en el tema mental, en la estructura del equipo, ir todos en bloque a una. Modificó la mentalidad, es energía nueva y el vestuario se veía de otra manera».

Ese aire fresco permitió poner contra las cuerdas al Melilla y al Cacereño, pero no lo refrendaban con puntos. «Cuando estás abajo atraes lo malo y tienes esa pizca de mala suerte; no entra el balón y te marcan en los instantes finales». Las victorias frente a Villanovense y Diocesano reflotaron a una nave a la deriva y regresó el Coria correoso, sólido y con identidad, el de antaño. También recuperó pólvora, mojada durante gran parte de la segunda vuelta, coincidiendo con el pico de forma de Isma Cerro, que contribuyó con dos goles, el 1-3 ante el Villanovense y el 2-2 de la pasada semana. «Me encuentro muy bien, porque el míster me ha dado la confianza que necesitaba y eso se nota en el campo a la hora de demostrar de lo que soy capaz».

El atacante extremeño ha dejado atrás un edema óseo en la rodilla que costó identificar y que le hizo perderse 11 partidos ligueros. «Pensábamos que era otra lesión, pero tuve que hacerme pruebas fuera y ya acertamos con el diagnóstico para tratarlo. Ante la Real jugué a ciegas y recaí. Se hace duro». Despeja cualquier posible duda sobre su estado físico: «Estoy en perfectas condiciones para afrontar estos dos partidos e ir a por todas».

Sobre el Deportivo Aragón, el análisis coincide con el de cualquier filial, «tiene jugadores con hambre y ganas, gente joven con muchas piernas para afrontar partidos así, hay que achicarles y tirar de veteranía».