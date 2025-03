Máxima eficacia blanquinegra

«El problema del partido es que hemos perdonado el 0-3»

Aunque estaba satisfecho por la victoria, Iñaki Alonso ponía un pero a los suyos: «El problema del partido es que hemos perdonado el 0-3; es el único pero, no haber matado el partido antes». No obstante, el Badajoz terminó sufriendo y eso también lo veía como algo positivo el técnico blanquinegro. «Queríamos mantener la portería a cero, no ha podido ser, pero hemos sabido sufrir», valoraba. Aunque las mejores palabras las reservaba para los aficionados pacenses. «Un equipo siempre necesita su afición y hemos estado jugando en Villanueva de la Serena muy apoyados y motivados», dijo sobre este desplazamiento. Además, hacía referencia a dos malas estadísticas que se rompen. «Ganamos fuera de casa después de mucho tiempo», dijo Iñaki Alonso, «hemos ganado dos partidos seguidos que era algo que nos hacía ilusión y era un reto».