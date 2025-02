En Matapiñonera, sí se puede

El Badajoz se juega este domingo la permanencia ante un Sanse que aspira al ascenso directo. El no va a más de exigencia en Matapiñonera. Una auténtica final explosiva a la vez que angustiosa y definitiva para los dos equipos. A pacenses y madrileños ... solo les vale ganar para seguir vivos en sus respectivos objetivos. Sin margen de error. Pero uno de los dos o ambos quedará descabalgado tras esta jornada.

Más dramática es la situación del Badajoz ya de por sí amenazado por la guadaña de un trágico descenso a Tercera desde hace más de un mes. Pero ahí sigue resistiendo y el domingo tiene el desafío total en Matapiñonera. Al Sanse le quedaría al menos la repesca del playoff que amortiguaría la decepción de no subir a la primera. En cambio, los pacenses ya no tienen nada más clavos ardiendo a los que agarrarse y con una caída les espera al otro lado el abismo.

El conjunto blanquinegro visita a un Sanse instalado en la tercera plaza a tres puntos de un liderato que tiene el premio gordo. El Badajoz apura sus opciones de salvarse en el campo de un rival que quema su último cartucho para subir directo. «Ellos se juegan el ascenso directo y nosotros el descenso a ver quien puede más. Ahí se va a ver si podemos salvarnos o no», apuntaba Luis Oliver Sierra tras vencer en Montijo. El Sanse solo ha perdido dos partidos en su campo ante el Getafe B (1-2) y San Fernando (2-3) y es el cuarto mejor local del grupo con 32 puntos sumados en casa por los 36 de la Gimnástica Segoviana. La necesidad del rival y el escenario hacen que todo se ponga en contra para un Badajoz al que solo la victoria le mantendría con vida. A pesar de las circunstancias la gran familia blanquinegra tiene motivos para creer y conservar la esperanza.

El Badajoz emprende en San Sebastián de los Reyes una misión complicada, pero no imposible. El equipo pacense nunca ha perdido con el Sanse en sus once enfrentamientos (5 victorias y 6 empates), por lo que tampoco conoce la derrota en tierras madrileñas en sus cinco desplazamientos hasta el momento. En la época reciente ha saldado sus tres últimas visitas con dos victorias y un empate. En abril de 2021, su contundente victoria por 0-4 le valió para proclamarse campeón de la segunda fase de la liga de los subgrupos a falta de tres jornadas y acceder al playoff de ascenso como el mejor equipo de toda la Segunda B donde el Amorebieta truncaría la fiesta blanquinegra. Marcaron Aquino, Jesús Clemente y doblete de Pablo Vázquez. En la 2021-22, ya como Primera RFEF, el marcador no se movió en Matapiñonera y la pasada campaña el Badajoz se impuso 1-3 con goles de David Soto, Adilson y Zelu. Más atrás en el tiempo, en las temporadas 87-88 y 88-89, hacían tablas en marzo del 88 con 1-1 (gol de Juan Pedro y empate del Sanse en el 90) y en octubre de ese mismo año con 0-0. El balance en casa es de 3 victorias y 3 empates, el último esta temporada en el partido de despedida del año 2023 en el Nuevo Vivero (0-0).

El Badajoz se agarra las estadísticas para cargarse de razones y seguir soñando. En Matapiñonera, sí se puede.