Marrero: «Quiero que ya aparezca la competencia»

Doble sesión y cada cinco sesiones medio día de descanso; sábado y domingo, una sesión. La programación de entrenamientos ya deja clara la impronta de ... Juan Marrero desde la primera semana de pretemporada para el regreso del Don Benito a Segunda RFEF. Este lunes arrancaba el conjunto rojiblanco, con casi mes y medio por delante hasta el inicio de la competición, pero sin tiempo que perder para el técnico valenciano.

«Quiero que ya aparezca la competencia, que es lo importante en pretemporada», explicaba Juan Marrero en declaraciones al diario HOY tras la primera sesión que contó, además de un primer contacto con la pelota, con mediciones y algo de físico. «Como todas las pretemporadas, a meter carga y, sobre todo, trabajar en la cohesión, que se conozcan», dice el entrenador sobre una plantilla con una docena de jugadores renovados y siete caras nuevas.

La intensidad ya se intuye y la ilusión la confirma un Marrero que quiere que los suyos lleguen en las mejores condiciones para su debut el 1 de septiembre. Con 25 jugadores a sus órdenes en este arranque, entre ellos tres canteranos, le gustaría incorporar todavía a dos futbolistas sub-23. «A ver cómo viene el mercado y si podemos económicamente cubrirlas, porque somos clubes de recursos propios y la seriedad económica es muy importante», explicaba antes de añadir que, en caso de que sea posible, le gustaría incorporar a un lateral que pueda jugar en las dos bandas y un central.

En un arranque de pretemporada es también inevitable hablar de objetivos. En este caso, con la condición de recién ascendido, los rojiblancos parten de la salvación. «Consolidarse en la categoría, pero sin renunciar a nada», dice un ambicioso Marrero que cree que la mentalidad tiene que ser la de conseguir el objetivo, «pero no de disfrutar de la categoría, sino de una vez por todas dar un paso hacia delante; es fácil decirlo, pero por lo menos hay que tener esa mentalidad».

En cuanto al polémico reparto de los grupos, el técnico rojiblanco quiere pasar página: «Es el mejor grupo, los mejores rivales y ya está, no hay que pensar más en que nos podía haber tocado otro grupo, es inútil». Junto con el Villanovense y separados de Cacereño y Coria, a la espera de lo que ocurra con el Badajoz, Marrero cree que es un grupo «costoso económicamente y atractivo deportivamente; se parece a aquellas Segundas B de hace cinco o seis años, que tenías que viajar a todos lados».

No esconde, eso sí, que ha supuesto un desajuste en la previsión económica. «En clubes como Villanovense o nosotros, los recursos son los que son; no hay ningún grupo inversor que añada más dinero», argumenta un Marrero que añade que «nos va a costar a los dos equipos, pero hay que adaptarse y sacar recursos de donde sea; estoy convencido de que tanto Villanovense como Don Benito están capacitados para aguantar este coste extra y no va a suponer un obstáculo».