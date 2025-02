Marrero: «A nivel particular no me alegra dentro de la tristeza»

Estrella Domeque Don Benito Domingo, 3 de noviembre 2024, 22:31 Comenta Compartir

El fútbol tampoco era lo más importante en una sala de prensa en la que se amontonaban mantas, garrafas de agua, alimentos y otros enseres aportados por la afición rojiblanca para Valencia. «Lo agradezco a la afición, es increíble la respuesta de toda España y del pueblo valenciano, quizás algunos no han estado a la altura, pero ellos verán», expresaba Juan Marrero, valenciano, que ha vivido de cerca lo ocurrido.

«Ha habido situaciones como con mi hija, el no saber si llegaba o no; todo esto que te puede mermar, pero nada más», reconocía tras un triunfo agridulce. «Significa tres puntos y alegría para la afición, pero no puede minimizar el dolor que siente uno por conocidos y por mucha gente, con sitios muy cercanos a mí que aún no han vaciado y de ahí va a salir mucha gente; a nivel particular no me alegra dentro de la tristeza», añadía.

En lo que al partido se refiere, felicitó a sus jugadores, «que se merecen estos tres puntos», y sobre la actuación arbitral, únicamente valoró que «quizás se ha excedido en las tarjetas en un lado y en otro».