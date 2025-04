Marrero: «Tienen que disfrutar, por supuesto, pero son tres puntos nada más»

«Creo que este grupo se merecía una victoria por todo lo que ha ofrecido en los tres primeros partidos», expresaba Juan Marrero tras el ... primer triunfo rojiblanco de esta temporada contra el Águilas «un gran equipo, sobre todo en juego ofensivo, ante el que hemos sido muy consistentes y hemos creado suficientes ocasiones como para poder estar más tranquilos en la segunda parte, pero ha tocado sufrir».

Sufrida e in extremis llegó esa primera victoria que hace que ahora todo se vea de otro color en el Vicente Sanz. «Cuando se gana, todo es positivo; cuando viene así el fútbol, el único camino es trabajar fuerte y esperar que el fútbol nos dé porque este grupo tiene una dedicación increíble defendiendo los colores del Don Benito, que nadie tenga ninguna duda de que este equipo se va a dejar el alma en cada partido», decía el técnico rojiblanco que destacaba también los cambios realizados durante el partido, «vamos a trabajar siempre con valentía, hemos sacado al final tres delanteros y, excepto el de Marvin por lesión, todos los cambios han sido ofensivos».

Sobre los posibles penaltis no señalados, Marrero exculpaba al árbitro andaluz, «ha estado bien y, si no ha pitado el penalti, es porque no lo ha visto».

En cuanto al ánimo del vestuario, reconocía la euforia de su plantel, pero pide cautela. «Tienen que disfrutar, por supuesto, pero son tres puntos nada más y mañana empezamos a pensar ya en el Linense, se merecían este premio, pero hasta ahí, son solo tres puntos y hay que seguir», dijo en sala de prensa después de un partido en el que cree que el marcador hizo justicia al final, «el fútbol está tan bonito y tan ingrato a veces que en el descuento hemos marcado, merecidamente creo, el gol de la victoria».