Marrero: «Creo que 2023 va a ser mucho mejor»

El final de año invita a hacer balance, aunque en el fútbol esta época no es un final sino la antesala del ecuador de la temporada. A falta de dos partidos para cerrar la primera vuelta y, pese a la igualdad, los equipos empiezan a vislumbrar cuáles serán sus aspiraciones de cara a la segunda mitad de la campaña.

Sin embargo, la igualdad en el grupo de los extremeños en Segunda RFEF sugiere esperar. No obstante, los números todavía engañan en casos como el del Montijo, que termina 2022 con 17 puntos tras empatar este domingo contra el Villanovense. Por posición, el descenso directo es lo que queda más cerca, a tres puntos, pero los ocho hacia la zona noble no parecen una distancia insalvable.

«Las sensaciones están siendo buenas en el último tramo, hemos mejorado sobre todo físicamente, aunque hoy nos ha costado un poquito más y en la segunda parte hemos tirado de raza», valoraba Juan Marrero tras el partido, «creo que 2023 va a ser mucho mejor, nos vamos a preparar, tenemos menos campos de césped natural, creo que 18 de 21, y ahí nos desenvolvemos mucho mejor».

El técnico extremeño mira el nuevo año con optimismo, aunque no parece esperar muchos regalos navideños. «Al mercado iremos si puede el club», respondía a los periodistas sobre esos posibles movimientos invernales en un equipo que, recordó Marrero, dispone de 18 futbolistas, «tres porteros y quince jugadores de campo». Entre líneas, sí se podía entender que podría querer reforzar el lateral derecho, «Pedro Toro tuvo un esguince el jueves y nos ha trastocado mucho porque esa posición no la tenemos». Aunque no pide con insistencia, «si podemos traer a alguno, lo traeremos y si no, creo que para 21 partidos es suficiente».