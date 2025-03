Mario Rivas amarga la remontada del Coria

Alberto Urquía: «Remontar dos veces y perder es complicado de explicar»

Alberto Urquía trató de sintetizar un encuentro loco. «No entramos bien al partido. Se nos pusieron por delante y nos costó mucho en la primera parte. No encontramos nuestro juego y ellos estaban muy cómodos. En la segunda entramos mejor, le dimos la vuelta al resultado, nos empataron y, cuando parecía que caería de nuestro lado con el 3-2, no fue así», comentó.

Para Urquía pesó que en ese momento no fueron «capaces de matar el partido», lo que se tradujo en que «al final se llevaron ellos los puntos en una segunda parte loca». Cuatro goles en casa son muchos y además de la forma en la que llegaron. «Desde mi posición varios parecen evitables, pero el fútbol es un deporte de errores. Si no fuera así, no habría goles. Toca trabajar para evitarlos», dijo con resignación.

El técnico del Coria admitió que «remontar dos veces y perder es complicado de explicar». «La segunda parte se volvió loca y podía caer de cualquier lado, pero pecamos de no haber hecho que ya no pasara nada más en los últimos minutos», esgrimió. «De todas formas, ellos con balón lo hacen bien y lo pagamos caro», añadió.

Urquía quiso incidir en que «conseguir puntos en esta liga es difícil y se va viendo domingo a domingo», reafirmando su mensaje de la semana. «Veía en el ambiente que parecía que iba a ser fácil y que, tras los tres empates, conseguir estos tres puntos era sencillo. Y nosotros habíamos visto al rival y tenía cosas para hacernos daño a nosotros y a cualquiera. No queríamos nada de relajación ni quería que se pensara que íbamos a vapulear al Alcorcón B. La realidad es que nosotros no hemos empatado con nadie y ganar cada partido cuesta Dios y ayuda», reflexionó.

El preparador del cuadro cauriense, que avanzó que la lesión de Isma Cerro «tiene mala pinta», respondió a la cuestión de si se echó de menos al delantero Nané. «Se echa de menos a todos los que no están y sobre todo cuando pierdes, pero los que estuvieron lo hicieron bien. Yo echo de menos al tener lesionados el nivel de los entrenamientos, pero eso no ha bajado y eso es importante para competir. Gusta contar con toda la plantilla el domingo, aunque afectan más en la semana», finalizó