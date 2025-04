Manu Molina se marcha del Don Benito

ESTRELLA DOMEQUE DON BENITO. Sábado, 26 de noviembre 2022, 11:44 Comenta Compartir

Una expulsión en el partido contra el Navalcarnero, hace ya tres semanas, será el último recuerdo de Manu Molina como jugador del Don Benito. El club anunció ayer la rescisión del contrato con el centrocampista que llegó este pasado verano tras su paso por el Huesca B y se marcha después de diez partidos, únicamente cuatro de ellos como titular.

El futbolista granadino arrancó con protagonismo en los onces de Roberto Aguirre, siendo titular en las tres primeras jornadas que se saldaron con derrota frente a Adarve, Atleti B y Estepona. Después de dos partidos en el banquillo, Molina recuperó la titularidad en la sexta jornada, de nuevo con derrota ante el Coria. Ya con Manolo Martínez al mando tras la destitución de Aguirre, el jugador seguía sin encontrar su sitio en el once, aunque contó con minutos frente a Cerdanyola, Alcorcón B y Navalcarnero. Si bien, contra este último, Manu Molina apenas dispuso de media hora por su expulsión.

Según señala el club, la rescisión del contrato se ha producido de mutuo acuerdo. «El club necesita fichas libres si queremos incorporar en el mercado, que no solo podamos fichar sub 23; pese a que estábamos contentos con él, teníamos un exceso de jugadores de banda y Manu consideraba que podía encontrar más minutos en otro club», explicó ayer el técnico rojiblanco. Con esta primera salida, los rojiblancos se adelantan de esta manera, también casi por sorpresa, a los esperados movimientos de cara al mercado invernal para reforzar a una plantilla que no logra salir de la última posición del grupo. Cabe recordar que, tras la salida de Aguirre, el Don Benito no ha ocupado el puesto de director deportivo.