Manolo Cano: «Estamos en la pelea, pero no estamos todavía metidos»

ESTRELLA DOMEQUE VILLANUEVA DE LA SERENA Lunes, 21 de noviembre 2022, 20:02 | Actualizado 21:30h. Comenta Compartir

«El fútbol nos ha devuelto una de las que nos debía», afirmaba Manolo Cano, técnico del Villanovense, tras la victoria in extremis contra el ... Estepona. Y es que, aunque esa página quedó atrás, los serones aún recuerdan los varapalos sufridos en el arranque liguero, aquellas dos dolorosas derrotas sobre la bocina frente a Navalcarnero y Melilla que arrancaron de golpe un pellizco de ilusión que parece volver al equilibrio. «Parece un tópico, pero es la realidad, al final un campeonato de liga te pone en tu sitio, no te tienes que desesperar por encajar un gol en el descuento porque si el equipo trabaja bien, vas a tener otro partido en el que vas a recuperar esos puntos», argumentaba el técnico cordobés, «lo que cuenta es que el equipo sea constante en lo que hace, que no dé picos de un nivel muy alto y luego varios partidos donde hay una falta de actitud o de ideas».

Al Villanovense esta vez le sonrió el fútbol para alegría de una afición piropeada por Manolo Cano, «han tenido un papel determinante sobre todo al final del partido que estábamos entrando en una fase de quiero y no puedo, han estado transmitiendo ese apoyo y el equipo lo ha agradecido con la suerte de haberles podido dar ese premio». Una victoria en el descuento que desató la locura incluso para él que corrió desde el banquillo a festejar junto a sus jugadores, «ahí quedan las imágenes para el recuerdo». Pero Cano también dejó piropos para su equipo, del que dijo que había hecho su partido más completo en lo que va de temporada «por la claridad de ideas y por la intención de hacer lo que había previsto desde el minuto uno, de jugar en campo contrario, de intentar generar ocasiones, de llegar a línea de fondo... No era solamente una posesión en campo contrario estéril, sino que generábamos cosas contra un equipo que es el primer partido que pierde fuera de casa». Sin embargo, queda margen de mejora, «nos queda ir afinando ese último pase en zona de remate, que no es fácil, eso es lo que más cuesta, junto con la finalización; pero la verdad que muy contento con el trabajo del equipo, ese es el camino a seguir». Gracias a este triunfo, los puestos de liguilla por el ascenso quedan ahora a un punto y la barrera está marcada esta semana por la Gimnástica Segoviana, precisamente, el rival de los serones este próximo domingo. «Tenemos toda la semana para poner los pies en el suelo en el sentido de que estamos donde queríamos estar, en la pelea, pero no estamos todavía metidos. Tenemos una semana para trabajar e ir a un partido muy difícil contra un rival directo», advertía Cano, «ganar ayuda a seguir ganando y eso es lo que vamos a intentar».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Fútbol