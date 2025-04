La maldición del ex amenaza al Don Benito

Estrella Domeque Don Benito Viernes, 20 de mayo 2022, 20:11 Comenta Compartir

Nadie puede negar que el destino es siempre caprichoso. Una afirmación que en el fútbol queda patente cada vez que un bombo tiene que repartir fortuna. Es aquí, entre bolas y manos inocentes, donde surge la temida maldición del ex: Ese futbolista que puede pasar de héroe a villano. Una maldición que ahora teme el Don Benito con ese caprichoso destino que ha querido que en su pelea por la salvación tenga delante a dos viejos amigos, Cristo García y Leé Santos. Dos rojiblancos antaño que hoy visten el blanquiazul del Águilas

Ambos recuerdan su paso por el Don Benito, igual que la afición rojiblanca aún se acuerda de ellos. Cristo, pese a ese nombre angelical, fue un pequeño diablo en la Tercera extremeña. Con 22 años y una juventud arrolladora, el toledano tardó poco en conectar con un Vicente Sanz que disfrutaba de sus diabluras, pero sobre todo de un olfato goleador que enloquecía a la grada. «Aún recuerdo que allí coreaban mi nombre», rememora Cristo de una época bonita también en lo personal por el nacimiento de su hija, «fue quizás el mejor año y me gustaría volver a encontrarme con esa afición».

Sin embargo, ese reencuentro no va a ser como lo había imaginado, al contrario. «No quería al Don Benito porque no quiero ver a este equipo en malas circunstancias, pero el fútbol es así», explica cinco años después. «Sólo tenía 22 añitos y fue especial; ahora se van a encontrar un Cristo más tranquilo, que no va tan al límite y menos agresivo en el césped». Una lesión le ha impedido brillar este año en su regreso a la categoría de bronce y aún no se ha estrenado como goleador en el cuadro aguileño. Un motivo más para temer la maldición del ex, pues si algo tiene Cristo es gol y en el Don Benito lo saben bien.

Ampliar Léo Santos defendió la portería en la 18/19. E. Domeque

Y del gol al cerrojo. Léo Santos llegó al Don Benito con 19 años para afrontar la siempre complicada tarea de pelear la portería a Sebas Gil. «Era mi primer año en España, momento de adaptación, pero me sentí como en casa», recuerda el meta portugués, «fue un año espectacular, conseguimos la permanencia y tengo recuerdos muy bonitos».

De esa felicidad entonces a la tristeza con la que ha afrontado la semana. «El sorteo ha sido muy desafortunado, Cristo y yo nos vamos a enfrentar a personas que han sido nuestros compañeros durante un año que, para mí además, fue único». Poca fortuna no solo en lo emocional, también en lo deportivo, porque Léo cree que el Don Benito «tiene muy buenos jugadores y con experiencia, no será un partido fácil».

De aquella temporada inolvidable todavía conserva amigos con los que ha hablado esta semana: «Les he deseado la mayor de las suertes porque de corazón sé que merecen mantener la categoría, pero ahora lo que quiero es que se salve mi equipo, también lo merecemos». El bombo ha querido que sus caminos se vuelvan a cruzar y que solamente uno, Don Benito o Águilas, pueda seguir en Segunda RFEF.