Una mala primera parte condena al Don Benito en Lepe

El Don Benito cayó derrotado en el Estadio Ciudad de Lepe ante un San Roque que fue bastante superior en la primera parte. Un gol de Chuma otorgó a la escuadra local una ventaja que supo conservar, a pesar de que en el segundo tiempo el equipo visitante mejoró para intentar igualar la contienda.

El conjunto dirigido por Roberto Aguirre salió bien plantado, buscó centrar su juego ofensivo en las incursiones de Drammeh por el costado izquierdo y se mostró sólido en defensa para despejar con contundencia los centros intentados por el San Roque en busca de la cabeza de Chuma. Con el paso de los minutos, el combinado visitante comenzó a ceder metros a causa del empuje de la escuadra onubense, el cual se hizo dueño de la pelota. Además de dominar el balón, en el minuto 13 también logró golpear primero. Un centro desde el carril derecho puesto por Robles fue aprovechado por Chuma, con un remate de primeras ante la salida dubitativa de Sebas Gil, para otorgar la ventaja a un San Roque que buscaba su segundo triunfo consecutivo en su feudo. Tras este primer tanto, los pupilos de Antonio Fernández no se conformaron y mantuvieron la presión de forma muy compenetrada y efectiva para ahogar a un Don Benito que no era capaz de superar las líneas adversarias. El acoso local continuó y, en el minuto 33, Chuma estuvo cerca de traducirlo en el 2-0, pero su disparo lejano, que hubiera significado uno de los goles del mes, se estrelló en la cruceta. Además, inmediatamente en la acción posterior, Sebas Gil solventó una doble oportunidad con dos buenas paradas. En el tramo final del primer acto, el conjunto visitante apenas consiguió estirarse con contragolpes. Una acción de Abraham Pozo, cuyo centro no encontró rematador, fue la aproximación más peligrosa.

En el tiempo de descanso, Drammeh tuvo que abandonar el partido a raíz de un golpe sufrido en los últimos instantes del tiempo añadido, y Agudo saltó al verde como reemplazo. Por otro lado, su compañero en la punta de lanza, Raly Cabral, se comenzó a activar en situaciones de contragolpe tras haber pasado inadvertido hasta entonces. De todas formas, el San Roque comenzó a buscar cómo rebajar las revoluciones del encuentro para que sucediera lo menos posible, y así tener controlado el paso adelante que asumió el Don Benito.

San Roque de Lepe Salvi; Robles, Becken, Carmona, Fran Ávila; Adrián Ruiz, Charaf (Vergé, min. 75); Abeledo (Nané, min 63), Camacho (Joel, min. 63), Víctor Morillo (López, min. 75); y Chuma (Cunha, min. 75). 1 - 0 Don Bentio Sebas Gil; Trinidad, Álex Jiménez (Cavaco, min. 73), Garrido, Álex Herrera; Gonzalo, Carlos López, Essomba (Santana, min. 57), Abraham Pozo (Turmo, min. 82); Raly Cabral (Success, min. 82) y Drammeh (Agudo, min. 46). Árbitro: Bouzas Laconti (Comité canario). Mostró tarjeta amarilla a Carmona, Víctor Morillo y Fran Ávila por el San Roque de Lepe, y a Álex Jiménez, Cavaco y Santana por el Don Benito.

Gol: 1-0 Chuma (min. 13).

Ciudad de Lepe: 300 espectadores.

Aún así, la escuadra visitante probó por primera vez a Salvi, quien detuvo el disparo de Álex Jiménez con seguridad. Además, escasos dos minutos después, Agudo también se animó con un chut lejano que se fue desviado por poco a la derecha de la meta local. En los minutos posteriores, el San Roque intentó reactivarse mediante sustituciones en busca de recuperar el mando del partido, pero el conjunto rojiblanco creyó en sus posibilidades y en que podía empatar la contienda, y aumentó una marcha más su juego. Un derechazo desde la frontal del área de Agudo desviado por Becken y otro de Cavaco fueron los últimos intentos de un Don Benito que no consiguió generar peligro real en el tramo final del choque. El San Roque tiró de experiencia y de solidez para cerrar el partido sin recibir ningún susto y, de esta forma, sellar una nueva victoria en su estadio. Con ella, se coloca en el noveno puesto con 28 puntos, mientras el Don Benito, con sus 25, no consigue distanciarse de los puestos rojos de la clasificación.

Roberto Aguirre: «Hemos desaprovechado el primer tiempo» Después de la derrota del Don Benito contra un rival directo como el San Roque de Lepe, el entrenador del conjunto visitante, Roberto Aguirre, destacó la falta de continuidad en el juego y las dificultades en salida de balón que sufrieron sus futbolistas en una mala primera parte: «En llegadas al área no terminábamos jugada, y a nivel defensivo, incluso estando ordenados, nos hundíamos demasiado. Ellos estuvieron mejor». Sin embargo, ya por debajo en el marcador, en el segundo acto, el conjunto visitante intentó dar un paso al frente en busca del empate y mejoró sus prestaciones. «Por ocasiones pudimos marcar algún gol, pero se llevan ellos los tres puntos», afirmó Aguirre. De todas formas, el técnico alabó el esfuerzo de sus hombres, quienes intentaron una reacción hasta el último instante. «Hoy nos ha llegado la derrota, pero con una buena respuesta del equipo. Tuvimos nuestras opciones y estuvimos cerca de anotar un gol y conseguir el empate, pero nos vamos incómodos», concluyó.

