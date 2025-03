Luz verde judicial al convenio de acreedores del CD Badajoz

Una vez recibido el sí de buena parte de los acreedores y una respuesta afirmativa al plan de viabilidad para pagar la deuda del ... CD Badajoz, era solo cuestión de tiempo que se autorizara judicialmente el convenio de acreedores. Este martes el club pacense lo anunció en un comunicado oficial. Las buenas noticias en ocasiones no vienen solas, y, coincidiendo con que en lo deportivo el rumbo parece enderezarse de la mano del nuevo técnico Iñaki Alonso, en lo institucional aparece la confirmación de una muy buena nueva relativa a la sostenibilidad económica de la entidad, ya que evita un daño irreparable.

«Hoy es un día de enhorabuena para la afición del Club Deportivo Badajoz ya que el convenio de acreedores ha sido aprobado por el juzgado. Esto asegura la estabilidad del club. El siguiente paso es la firma de los convenios singulares necesarios para cumplir con los créditos privilegiados del concurso, hecho que está muy avanzado y se firmará en breve», expresaba el Badajoz en su nota de este martes.

A finales de septiembre el club adelantó que había obtenido las adhesiones necesarias a su plan de viabilidad y ahora es el Juzgado de lo Mercantil 1 el que da vía libre a que se lleve adelante la salvación económica que evite su liquidación o desaparición. Un juzgado que no podía negarse si existía tal acuerdo, que superaba la barrera del 70% del pasivo ordinario (70.37), fruto de las 33 adhesiones logradas por la institución albinegra.

El administrador concursal ya no tendrá que fiscalizar los gastos de la entidad una vez que la sentencia sea firme

El Badajoz informó también en septiembre que el convenio se encontraba en una fase de negociación con los acreedores ordinarios para una quita final de alrededor de 1,5 millones de euros con dos años de carencia a pagar en cinco años y unos créditos privilegiados con Hacienda y Seguridad Social fraccionados en otros cinco. La deuda con Hacienda se acercaba a los 880.000 euros.

Según la sentencia emitida por la jueza María Jesús Galeano, a la que ha tenido acceso este diario y que se puede impugnar vía recurso de apelación en primera instancia –ante el mismo órgano judicial–, las adhesiones al concurso por parte de los acreedores representan un importe de 1.697.738,89 euros, lo que implica el mencinado 70,37%, mucho más que la mitad del importe total de 2.412.620,30 euros. De la lista de acreedores que se suman a este plan de salvación y viabilidad destacan nombres como el de Fernando Estévez, Ayuntamiento de Badajoz, Adrián Cuevas, Ernest Forgas, Federación Extremeña de Fútbol, Indugrafic, Miguel Núñez, Royalverd Service o Viajes Vilaplana, entre otros.

Los créditos ordinarios serán pagados, según consta en los antecedentes de hecho del escrito judicial, con una quita del 50% y un plazo de cinco años con dos de carencia a partir de la fecha de firmeza de la sentencia. Tras los dos primeros años de 'no pago', en el tercero se abonará el 30% del crédito, una vez deducida la quita. El cuarto año un 35%, también deducida la quita, y el quinto otro 35%, según continúa la resolución judicial.

Los créditos subordinados quedan afectados por las esperas de los ordinarios, pero los plazos anuales se computarán como plazos trimestrales, mientras que los créditos contra la masa quedan fuera del ámbito de aplicación del convenio. Además, el Badajoz matiza en su escrito que los créditos privilegiados, los denominados convenios singulares, están en fase muy avanzada de negociación y se firmarán pronto.

Primera consecuencia

Una vez que la sentencia sea firme, adquirirá eficacia. Eso significa que la primera consecuencia de la misma es un mayor grado de libertad económica para el club, es decir, ya no será preciso que el administrador concursal Bernardo Silva autorice los pagos del Badajoz. Ya no estará capacitado para invalidarlos y deja de fiscalizar su actividad financiera. En un caso como el del club extremeño, con los verdaderos dueños a miles de kilómetros, significa quitarse de encima una dura losa. Todo esto siempre que el Badajoz cumpla con el calendario de pagos, porque si lo incumple lo peor no será que la justicia designe a un fiscalizador de sus movimientos sino que decretaría su liquidación y el concurso habrá fracasado.

«Desde el CD Badajoz SAD queremos agradecer especialmente a toda nuestra afición por seguir confiando en nosotros acudiendo cada jornada y respondiendo a las campañas de abonos. También queremos agradecer a nuestros patrocinadores y esponsors, que confiaron y confían en nosotros en los momentos más difíciles; así como a las Administraciones Públicas, por continuar apoyándonos. Somos más que un equipo de fútbol: una entidad deportiva, bandera de los valores de nuestra ciudad y de nuestra tierra. Desde la propiedad del CD Badajoz se invierte y se trabaja día a día para llevar al CD Badajoz a lo más alto», prosigue el comunicado. Ahora, tras este impulso a la renovada ilusión blanquinegra, toca pensar en el Getafe B.