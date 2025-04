Luismi: «La renovación se la merecían el club, la afición y el cuerpo técnico»

Este sábado, días después de la confirmación de Jorge Mendoza como director deportivo, se anunciaba la renovación de otro pilar fundamental del éxito del ... Llerenense: el entrenador Luismi Álvarez y su cuerpo técnico. Luismi, que llegó en el mercado invernal de 2022 junto a Jorge Mendoza, ha logrado llevar al equipo a una final nacional por el ascenso y, en la reciente temporada, materializar el tan deseado ascenso a Segunda RFEF. Bajo su mano, el Llerenense ha logrado algunos de los logros más importantes de su historia.

El placentino da dos motivos principales por los que ha decidido dar continuidad a este proyecto. En primer lugar, afirma que tanto él como su cuerpo técnico se sienten «muy a gusto en Llerena». También asegura que se debe a que han llegado «a un acuerdo de proyecto, no económico para nosotros». «Todo el mundo se ha apretado un poquito para estemos juntos e intentar que con el equipo que salgamos en Segunda RFEF sea para competir y no solo para disfrutar», explica.

La temporada del Llerenense ha hecho que muchos equipos se fijen en varias piezas del equipo, entre ellas el entrenador, quien afirma que ha recibido alguna propuesta económica superior. «Decidimos no aceptarlo porque después de conseguir el ascenso, queríamos probar un año para competir en el sitio donde de verdad nos han salido las cosas. Creo que se lo merecía el club, nosotros y la afición», justifica el técnico.

Álvarez mira ahora con cautela el mercado, teniendo en cuenta la situación económica, pero también la necesidad de armar un equipo competitivo para Segunda RFEF. «A la dirección deportiva no le puedo pedir muchas cosas más. Sabemos donde estamos, sabemos lo que tenemos y la humildad del proyecto. Queremos una base importante del año pasado. Luego intentaremos firmar algo que sea un poco más diferencial, siempre dentro de nuestras posibilidades, que no es fácil. Lo único que vamos a pedir es empezar con un equipo que de verdad creamos que pueda competir en esta división, que es muy complicada», señala.

Aunque sí lo hizo como jugador, Luismi no había superado la barrera de la Tercera RFEF como entrenador hasta el momento. Sin embargo, la Segunda RFEF no va a suponer grandes cambios en sus métodos de trabajo. «La profesionalidad va a ser la misma, la estructura de entrenamiento y de cómo llevar el equipo también. No veo que haya que hacer ningún cambio por la categoría. Si estuviéramos en Tercera RFEF o en Primera División haríamos lo mismo. Somos como somos, creo que es la clave de que nos hayan salido las cosas bien. Lo único que cambian son los viajes y los equipos», manifiesta el placentino.

La única petición del equipo, dice Luismi, será la de tener la oportunidad de entrenar en césped natural con el fin de aclimatar al grupo para algunos de los campos que tendrán que visitar durante la próxima temporada.