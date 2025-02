Luismi: «No ha sido nuestro mejor partido, pero hemos ganado»

El Fernando Robina vivió un domingo de fiesta con los primeros goles y la primera victoria de su equipo en casa contra el Mensajero. Luismi, en la rueda de prensa posterior al encuentro, valoró que al principio «la sensación era como la que venimos teniendo ... durante todos los partidos, pero metiendo gol, que era una situación que no habíamos tenido». A partir de ese momento, admitió que les «pesó meter el gol» y no terminaban de encontrarse cómodos.

Ya en la segunda parte, Álvarez cree que el gol del Mensajero llega cuando mejor está su equipo, aunque elogió la actitud posterior de sus jugadores. «Es una acción mal defendida, con gente muy libre, pero nos hemos repuesto muy bien. No ha sido nuestro mejor partido ni mucho menos, quizá en juego uno de los peores, pero hemos ganado», expresaba el placentino.

Sobre la primera victoria y goles en el Fernando Robina, Luismi considera que es algo que su equipo merecía antes. «Hemos merecido ganar contra el Numancia; con el Atlético Paso quizá sería muy egoísta decir que merecimos ganar, pero sí el empate; y con el Villanovense es el partido que más hemos merecido ganar. Teníamos que llevar mínimo tres puntos más. Cuando mejor hemos jugado hemos perdido y cuando no hemos jugado tan bien y hemos sido un poco más efectivos, hemos ganado», manifestaba el entrenador del Llerenense.

La nota negativa del partido fue la expulsión del propio Luismi, que, al menos, no podrá estar en el banquillo ante el Sanse la próxima jornada. El preparador asegura que no llegó a conocer los motivos de la misma tras el término del choque. «No le he dicho absolutamente nada. Ni me he dirigido a él ni al línea. He escuchado al línea decir 'le puedes echar al señor Luis Miguel'», ha explicado. En el acta arbitral se pudo conocer posteriormente que el motivo por el que el colegiado decidió expulsar a Luismi fue por «protestar de forma ostensible una decisión mía, golpeando con el puño cerrado el asiento del banquillo con fuerza excesiva».

«No me parece que hayan hecho un arbitraje malo, creo que ha sido correcto y bueno, se lo he dicho al árbitro, pero ahora me tengo que perder un partido o dos y no me apetece, porque en el equipo, igual que se necesita a los jugadores, los jugadores me necesitan a mí», añadió el técnico.

Por su parte, otro de los protagonistas fue Juanpe, que vio recompensado su buen rendimiento con el gol de la victoria. «Sabíamos de la importancia de hacerse fuerte en casa y sacar los tres puntos. Estamos ahí abajo con ellos y queríamos salir de ahí. Simplemente hemos enfocado la semana como un partido más porque no hemos hecho las cosas tan mal como para estar ahí», comentaba el lateral, que se mostró «muy contento por el gol», pero quiso centrarse en el resultado colectivo porque, como aseguraba el extremeño, «necesitábamos estos tres puntos como el comer».