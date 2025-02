Luismi se despide con honores

Luismi se ha despedido este miércoles del Llerenense en una emotiva rueda de prensa. El preparador placentino ha estado acompañado por Rafael Maldonado, presidente de ... la entidad, así como por los miembros de su cuerpo técnico, Mariano Hoyas y Dani López. También varios miembros de la plantilla y el club, junto a numerosos aficionados, se han acercado al Fernando Robina para rendir tributo a la exitosa etapa de Álvarez al frente del conjunto blanco.

En primer lugar, el entrenador ha justificado su marcha. «No teníamos clara la salida, pero sí que, aun manteniendo la categoría, teníamos que dar el paso de dejar Llerena porque creíamos que el ciclo se había acabado. Me daba igual que fuera en Tercera División. Nos hemos revalorizado en este pueblo, en este club, pero creemos que el Llerenense puede crecer hoy más sin nosotros», ha explicado.

Además, ha querido despejar rumores y ha aclarado que su cuerpo técnico no ha recibido ninguna propuesta aún. «Ni nos ha llamado el Cacereño ni el Villanovense ni el Mérida ni el Badajoz. Y seguramente no nos ha llamado nadie porque hay entrenadores muy cualificados para entrenar a esos equipos», ha manifestado Luismi.

El preparador extremeño ha agradecido a todos los jugadores que han pasado por la plantilla, así como a la directiva, otros miembros del club y la afición del Llerenense. «Emprendimos un proyecto en el que nadie creía. Hemos creído todos en la misma historia y, si la historia se cree, se puede. Me voy muy jodido, pero no por mí, sino por la gente, que, con 44 puntos, no va a poder disfrutar otro año más de una categoría espectacular que se han merecido», ha comentado Luismi acerca de sus comienzos y el final de su trayectoria en la localidad del sur de Extremadura.

También ha destacado su buena relación con la población llerenense y ha agradecido el gran ambiente en su despedida. «Me siento un privilegiado. Normalmente esto en el fútbol no pasa y sé que en otros sitios donde esté no pasará. El cómo nos han tratado en Llerena es lo principal, porque veían nuestro trabajo y eso es muy difícil. ¿Podemos volver? En la vida nunca se sabe. ¿Voy a volver a Llerena? Seguro», ha concluido Luismi, que ha recibido posteriormente varios regalos por parte de aficionados y el cariño de muchos de los presentes en lo que ha supuesto su última jornada como entrenador del Llerenense, un club en el que finaliza una etapa que ha dejado huella.