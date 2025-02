Javier Peña: «El Badajoz no se vende ni va a desaparecer»

J. P. Badajoz Miércoles, 24 de abril 2024 | Actualizado 25/04/2024 08:10h. Comenta Compartir

El grupo de Luis Oliver y Agapito Iglesias piensa en el Badajoz más allá de San Sebastián de los Reyes. Aunque el proyecto tomará una dirección u otra en función de lo que pase en Matapiñonera, los actuales administradores van a seguir apostando por el club y garantizan su continuidad ya sea en Segunda RFEF o en Tercera RFEF. Y al frente de la plantilla continuará Luis Oliver Sierra. «Es una persona más que válida para liderar al Badajoz en la categoría que esté», anunciaba Javier Peña. En ese sentido, también quiso zanjar los rumores sobre si un posible descenso supondría la salida del grupo o una nueva refundación del Badajoz. «El club en ningún momento se va a vender ni a desaparecer. Hemos venido para quedarnos», resaltó.

El proclamado director general de la entidad blanquinegra repasó una actualidad del Badajoz repleta de frentes abiertos y al mismo tiempo aseguró que el futuro de La Academia CDB está garantizado. Ahí también incluyó a los equipos femeninos porque considera que forman parte de la estructura de la cantera. «Es la base necesaria para que este club esté donde le pertenece. No tenemos ninguna intención de desmembrar ningún área», incidía. Javier Peña puso mucho énfasis en la apuesta del grupo Oliver-Iglesias por el fútbol base. «Queremos que la cantera esté muy presente. Estamos trabajando en un proyecto de futuro y queremos transmitir tranquilidad a esos padres que tienen a sus hijos en la cantera», apuntaba.

Una apuesta por la cantera que no se refleja en sus obligaciones

Aunque esa declaración de intenciones no se ve reflejada en el cumplimiento de sus compromisos. El director general reconoció que todavía no se había hecho efectivo el ingreso para ponerles al día y admitía que ese retraso se debía al comunicado de hace unas semanas de los responsables de La Academia denunciando varios meses de impagos que los dueños consideraron desafortunado. «El 5 de abril se pagó a la primera plantilla y al día siguiente estaba preparado el pago para el filial, el juvenil, La Academia y el femenino, pero el comunicado generó cierto malestar en la propiedad y no hay una fecha concreta. Estamos intentando solucionar esta situación, es cierto que hay un malestar y se ha optado por negociar. Pero se va a hacer el pago, lo que no sabemos si será en un día, dos, siete, diez días o a principios de mayo», indicó. También anunció la puesta en marcha de un campus del Badajoz en junio que estará dirigido por Juan Marrero, aunque cuestionado si chocaba con el tradicionalmente organizado por La Academia en verano expuso que era compatible con cualquier iniciativa del club. «Es una colaboración que hace el Badajoz independientemente de los campus que se vayan a hacer dentro de La Academia», quiso aclarar Javier Peña al igual que precisó que tampoco esta relación iba a suponer su vuelta al Badajoz como técnico. «Es un entrenador de éxito en Extremadura. Marrero tiene equipo y si no pasa nada raro va a ascender con el Don Benito. De todos es conocido que hay buena amistad».

Javier Peña comentó que el grupo trabaja en la planificación de la próxima temporada como la campaña de abonos o la publicidad de las camisetas. Sobre la esponsorización comentó que ya hay cerrado un acuerdo con tres empresas locales para las tres equipaciones del equipo y que se ha renovado la relación con Adidas para que siga vistiendo a todos los equipos del club, mientras que para la campaña de abonos se contemplan los dos escenarios de mantenerse en Segunda RFEF o si se desciende a Tercera RFEF y que en cualquiera de las posibilidades serían precios asequibles para los aficionados.

En la parcela deportiva, de cara al próximo curso recordó que hay seis jugadores con contrato, pero Peña no entró a valorar si se contaría con ellos o no. «Estamos tan centrados en salvarnos que no queremos pensar más allá». Sobre ese punto sí quiso dejar claro que confía en la permanencia. «Si coneguimos la salvación se va a hacer un proyecto importante y ambicioso para devolver al Badajoz donde por historia se merece. Es el único objetivo planteado», comentó.

Con respecto a la situación económica, Javier Peña señaló que a su llegada se encontraron con un club que había dejado de pagar a proveedores, Hacienda y Seguridad Social y que estaban pendientes de cerrar una auditoría para poner las cuentas al día. Hace una semana se conocía que el Badajoz se encontraba en una situación de insolvencia provisional por una deuda con un miembro del cuerpo técnico de hace dos temporadas por unos 11.000 euros, un nuevo revés judicial que Javier Peña aseguró que ya estaba solucionado al haberse saldado este mismo martes. Sobre la deuda que reclama la Tesorería General adelantó que ya se había pagado 21.000 euros y que antes del 30 de abril se abonarán otros 67.000 euros y que mantienen contactos con los representantes de las administraciones del Estado para reconducir los acuerdos. «Si llevamos desde el 6 de marzo con una cuantía de unos 55.000 euros que hemos podido dejar de pagar a la Seguridad Social y pagamos 88.000 euros estamos pagando nuestra deuda y la de los mexicanos. El grupo Oliver-Iglesias sí paga a la Seguridad Social», remarcó. Y con respecto a la reclamación judicial de Golo por despido improcedente, admitía desconocer dicha demanda, pero que se atenderá como todos los pagos pendientes que tiene el club.

Más de 300.00 euros invertidos

El director general sostenía que la actual propiedad había puesto más de 300.000 euros y que el gasto semanal en el club se sitúa entre los 10.000 y 14.000 euros entre limpieza, seguridad, luz y alquiler de pisos para jugadores de La Academia. Una cantidad invertida que no aclaró si el grupo ponía en calidad de préstamo al club o la incluiría en la futura ampliación. «Se ha puesto para salvar el club. Se tiene que seguir poniendo más y con la auditoría la propiedad ya decidirá sobre ese dinero. La ampliación de capital se hace para un proyecto serio que esperemos sea en Segunda RFEF», respondía.

También explicó la ruptura con Royalverd y la posterior contratación de Jardinería Sara de Cáceres para que se hiciera cargo del mantenimiento del césped. «En el partido contra el Villanovense ya no prestó el servicio que venía haciendo de manera sistmática con la anterior propiedad. Desde el 22 de marzo de 2023 hasta que llegamos nosoros a Royalverd por parte de los mexicanos se le adeudaba 122.000 euros. Nos piden unas cantidades desorbitadas que no se pueden afrontar y mucho menos con la economía de guerra en la que estamos ahora mismo y decidimos buscar otra empresa. Ya llegamos a un acuerdo con ellos y se han podido utilizar las herramientas que necesita un campo como el Nuevo Vivero. Como se pudo comprobar en la visita de la Federación Española y Andorrana ahora está en perfecto estado». El director general arremetió contra el grupo mexicano por todas las deudas que han dejado en el club y que ahora tienen que afrontar y puso como ejemplo una factura a deber en «el Hotel Río de 6.200 euros por el chamán que trajeron los mexicanos. No entendemos cómo en 22 días tres personas puedan hacer un gasto tan desmesurado». Y añadía. «Tenemos que hacer frente a todo lo que se presenta».

Ha pasado más de un mes desde la irrupción del grupo Oliver-Iglesias en el Nuevo Vivero y el consejo de administración sigue sin restablecerse y por tanto tampoco la celebración de una junta de accionistas para acometer la ampliación de capital anunciada. Javier Peña justificó que esta situación es ajena a sus socios, ya que depende de los tiempos que se manejan en notaría, el registro mercantil para su posterior autorización para convocar la junta de accionistas y a partir configurar el consejo de administración.