Luis Díaz-Ambrona y Diego García dimiten de sus cargos en el consejo del Badajoz

Todo sigue más o menos como estaba por el Nuevo Vivero. El consejo de administración se celebró sin sorpresas y no se adoptó ningún ... acuerdo sobre la entrada de nuevos miembros, pero con las dimisiones de Luis Díaz-Ambrona como presidente y de Diego García como secretario. El grupo mexicano sigue haciéndose fuerte al frente del Badajoz y no reconoce al grupo de Luis Oliver y Agapito Iglesias como dueños del club.

En el consejo participaron Luis Díaz-Ambrona, Miguel Leyva, Víctor Arana, Juanma Zapata y Diego García como secretario no consejero sin derecho a voto y duró apenas unos minutos. No se llegó a realizar la votación para decidir la entrada de los miembros que pedía la parte de Oliver. De entrada, Luis Díaz-Ambrona y Diego García presentaron la dimisión de sus cargos dentro del órgano de gobierno del club y ahí se acabó el cónclave. Aunque su nombramiento no aparece recogido en el Registro Mercantil, Víctor Arana intervino porque fue nombrado en la última junta de accionistas del pasado verano y a nivel interno consta como consejero. Así, el consejo de administración del Badajoz queda con el mínimo de tres miembros que recogen los estatutos del club formado por Miguel Leyva, Víctor Arana y Juanma Zapata y sin presidente, figura que habría que reemplazar.

Ahora, el grupo de Oliver se acogerá a su condición de máximo accionista de Lanuspe para a través de la mercantil hacer una solicitud formal al consejo para que anuncie la convocatoria de una junta general de accionistas con una ampliación de capital y la entrada de nuevos miembros como puntos del orden del día. Esta convocatoria no se produciría antes de 60 días, pero en el caso de que el grupo mexicano no atienda a la petición, la familia Oliver, en su facultad de dueña de Lanuspe, acudiría al amparo del Registro Mercantil para forzar la convocatoria de la junta de accionistas, situación que podría alargarse unos cien días. Unos plazos que se cumplirían ya con la liga finalizada. La intención de Oliver y Agapito Iglesias es recuperar su presencia en el consejo del Badajoz para aprobar una ampliación de capital que les permita afrontar las deudas del club.

De esta forma, el Badajoz se adentra a un destino incierto por la lucha de poder entre las dos partes y que apunta a que se tendrá que resolver en un juzgado. El binomio Oliver-Iglesias había reclamado el control del club, pero van a tener que esperar al menos cien días hasta conocer si pueden desembarcar en el Nuevo Vivero. Los que se postulan como nuevos propietarios celebraron el pasado 16 de febrero una junta general universal de Lanuspe para modificar la composición accionarial con la entrada de los nuevos socios que pasan a ser Inversiones Agapito Iglesias SL, Viriato Sport SL y Alejandra Oliver. Con este movimiento, registrado mediante escritura pública ante notario en Madrid, se cambió el órgano de administración de la sociedad con el cese de Miguel Leyva y José Luis Orantes como administradores solidarios y el nombramiento de Javier Peña como administrador único. También se acordó trasladar el domicilio social de Alicante a Madrid.